Доктор Комаровский ответил, собирается ли в президенты
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По мнению общественного деятеля, политическое будущее — не для него
Общественность до сих пор взбудоражена от снимков с критиками Зеленского, где вместе с Арсеном Аваковым, Дмитрием Гордоном и другими именитыми украинцами "засветился" и доктор Евгений Комаровский. Сразу начались разговоры о вероятном начале политической карьеры последнего.
"Телеграф" решил выяснить, насколько реальна эта возможность, и пообщался с медиком лично.
В комментарии нашему изданию Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время не планирует становиться членом любой из политических партий. Вероятно, что и в дальнейшем его позиция останется неизменной.
"Не вижу для себя никакого политического будущего", — подчеркнул Евгений Комаровский.
Эту позицию подтвердил из один из высокопоставленных депутатов от "Слуги народа", который комментировал для "Телеграфа" образовавшийся "народный фронт от именитых критиков Зеленского".
По словам политика, пока в создающейся оппозиции центральное место планирует занять экс-глава МВД Украины Арсен Аваков — как эдакий "мозг" происходящего. Остальная же конфигурация будет подстраиваться.
"Но тот же Гордон в политику идти не хочет, как и Комаровский", — рассказал собеседник "Телеграфа".
Напомним, ранее мы рассказывали, каким образом Евгений Комаровский может быть замешан в политическом конфликте между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым.
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