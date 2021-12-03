Доктор Комаровский ответил, собирается ли в президенты

По мнению общественного деятеля, политическое будущее — не для него

Общественность до сих пор взбудоражена от снимков с критиками Зеленского, где вместе с Арсеном Аваковым, Дмитрием Гордоном и другими именитыми украинцами "засветился" и доктор Евгений Комаровский. Сразу начались разговоры о вероятном начале политической карьеры последнего.

"Телеграф" решил выяснить, насколько реальна эта возможность, и пообщался с медиком лично.

В комментарии нашему изданию Евгений Комаровский заявил, что в ближайшее время не планирует становиться членом любой из политических партий. Вероятно, что и в дальнейшем его позиция останется неизменной.

"Не вижу для себя никакого политического будущего", — подчеркнул Евгений Комаровский.

Эту позицию подтвердил из один из высокопоставленных депутатов от "Слуги народа", который комментировал для "Телеграфа" образовавшийся "народный фронт от именитых критиков Зеленского".

По словам политика, пока в создающейся оппозиции центральное место планирует занять экс-глава МВД Украины Арсен Аваков — как эдакий "мозг" происходящего. Остальная же конфигурация будет подстраиваться.

"Но тот же Гордон в политику идти не хочет, как и Комаровский", — рассказал собеседник "Телеграфа".

Напомним, ранее мы рассказывали, каким образом Евгений Комаровский может быть замешан в политическом конфликте между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым.