Медведчук: "К концу каденции "зеленой" команды Украина откатится на годы назад и еще больше отстанет от других экономик мира"

За период пребывания у власти Президента Владимира Зеленского Украина не только не преодолела экономический кризис, но еще глубже в него погрузилась. И это особенно заметно, если сравнивать показатели нашей страны с экономическими и социальными показателями Европы и соседних государств, при этом в своем ежегодном послании к Верховной Раде Зеленский озвучил фантастические показатели в экономике и социальной сфере, которые не отвечают действительности и украинским реалиям.

Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Лидер ОПЗЖ подчеркнул, что ответственны за то, что Украина скатилась на самое дно европейских и мировых рейтингов, лично Президент и его команда, которые проводят провальную экономическую, бюджетную и энергетическую политику.

"В своем ежегодном послании к Верховной Раде Президент Зеленский бравировал рекордным показателем среднемесячной заработной платы украинцев. Забыв, однако, уточнить, что по этому показателю Украина занимает последнее место в Европе. Так, среднемесячная заработная плата в нашей стране по итогам 10 месяцев 2021 года составила 13648 грн, или $498,5. Тогда как, например, уровень средней зарплаты в соседней Молдове ‒ 9044 лея, или около $502,5. Так что гордиться ни Президенту Зеленскому, ни бездарному украинскому правительству тут абсолютно нечем", — проинформировал Медведчук.

Более того, добавил парламентарий, в 2021 году Украина заняла последнее место в Европе и 78-е место из 167 стран мира в Глобальном рейтинге стран по уровню благосостояния The Legatum Prosperity Index. Для сравнения: у Молдовы 72-е место в рейтинге, у Беларуси — 66-е.

По информации политика, также не радужным выглядит уровень благосостояния украинцев и в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

"В 2021 году он составил $13104. И это также последнее место среди всех стран Европы. Для сравнения: в Европе этот показатель составил $174836, в мире — $79952. Даже в соседней Молдове уровень благосостояния выше, чем в Украине — $15491. И это главный, действительно показательный результат работы Зеленского и его команды в социальной сфере", — отметил Виктор Медведчук.

Также он назвал еще один экспертный рейтинг, где Украина возглавляет отстающие страны — исследования GfK Purchasing Power Europe. Согласно данным, среди 42 европейских государств наша страна занимает последнее место по покупательной способности, мало того, средний показатель по Европе почти в 8 раз превышает соответствующий показатель Украины.

Виктор Медведчук подчеркнул, что заявления Президента о рекордном внутреннем валовом продукте Украины также не выдерживают никакой критики.

"По сравнению с другими странами его размер несоизмеримо низок. По итогам 2020 года по показателю ВВП на душу населения Украина занимает также последнее место в Европе и 137-е место в мире (в рейтинге Всемирного банка) ‒ $3727. Тогда как ВВП на душу населения в Польше составляет $15656, в Венгрии — $15899, в Румынии — $12896, в Болгарии — $9975, и даже в Молдове он выше ‒ $4551. Среди стран ЕАЭС в Беларуси ВВП на душу населения еще в прошлом году достиг $6411, в Казахстане — $9056, в России — $10127. Такие низкие показатели Украины — итог бездарной экономической политики Зеленского и его команды", — констатировал председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Политик уверен, что все это следствие неспособности действующей власти реализовать структурные экономические реформы, ошибочный внешнеэкономический вектор развития Украины, коррупция в самых высоких эшелонах власти и грубое попрание действующего законодательства и норм Конституции.

"Очевидно, что нынешний период, когда у власти оказались профессионально непригодные, полуграмотные неучи, станет одним из самых депрессивных в истории Украины. А это значит, что страна не только не получит должного импульса для развития, но и к концу каденции "зеленой" команды откатится на годы назад и еще больше отстанет от других экономик мира", — резюмировал Виктор Медведчук.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой — За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней — депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу — об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.