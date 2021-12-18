Угрожающий патрульному на блокпосту Гогилашвили рассказал о бардаке в МВД

Гогилашвили считает, что такого бардака в министерстве не было никогда

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, имя которого уже долгое время не исчезает со страниц большинства украинских изданий из-за громкого скандала, произошедшего при участии полицейского на блокпосту в Донецкой области, и оказался не единственным конфликтом чиновника с представителями правоохранительных органов, рассказал о бардаке в МВД.

По словам экс-заместителя, он не считает себя политиком и называет "очень неудобным" для всех из-за своей прямоты, — пишет издание Бабель, интервью которому давал Гогилашвили.

Он заявляет, что такого бардака, который сейчас проходит в министерстве, не видел в своей жизни никогда:

"Бардак везде. В системе, в Министерстве внутренних дел. Когда голова не знает, что делают ноги, а ноги не знают, что делает голова", — сказал политик.

При этом призвал не ставить штампов на руководителей ведомства, мол, каждый руководит по-своему так, как он это видит. А обсуждать их действия Гогилашвили считает неуместным, ведь нет на это морального права.

Также бывший заместитель поделился приятными впечатлениями об общении с бывшим министром МВД Арсеном Аваковым и назвал его мудрой личностью с огромным опытом.

Относительно нынешнего руководителя МВД Дениса Монастырского Гогилашвили долго говорить не стал, лишь отметил, что он "человек нового времени" и считает, что сравнивать его с Аваковым не нужно.

Напомним, как бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили рассказал о своих связях с Николаем Валуевым. А также о скандале с правоохранителем, который произошел на блокпосту в Донецкой области, после которого, согласно решению Кабинета министров и, несмотря на оправдание Гогилашвили, чиновника уволили с должности.

Также отметим, что украинский журналист Юрий Бутусов сообщил о готовности принуждать власть "отвечать за свои" поступки и призвал НБУ, ДБР и СБУ открыть восемь производств против Гогилашвили.