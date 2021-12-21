Путин не видит в Зеленском равного. Почему Россия не будет разговаривать с этой украинской властью, — статья The Guardian

В 2019 году Владимир Зеленский выиграл выборы в Украине с помощью протестных голосов, заявив своим сторонникам, что он посадит в тюрьму коррумпированных политиков и проведет прямые переговоры с Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне, которую ведет Россия на востоке Украины.

Спустя почти три года Зеленский сталкивается с угрозой российского вторжения, пытаясь сплотить западные державы, чтобы они его поддержали, и просит о помощи, говорится в статье, опубликованной на сайте британской газеты The Guardian.

"Мы знаем, что значит защищать свое государство и землю с оружием в руках", — сказал он во время выступления на прошлой неделе на Киевском еврейском форуме.

Под давлением Путина Зеленский претерпел глубокую политическую трансформацию. Ясно одно: он больше не тот голубь, которым был во время предвыборной кампании. По его словам, Россия подталкивает Украину к НАТО, и план действий по членству в Альянсе теперь занимает центральное место в его внешней политике. В этом месяце Зеленский совершил поездку на линию фронта под Донецком. В бронежилете и каске он разговаривал с военнослужащими, которые будут первой линией обороны Украины, если из России двинутся танки.

Россия открыто отвергла попытки Зеленского договариваться, и переговоры практически прекратились. С момента прекращения огня в прошлом году было убито пятьдесят украинских солдат, и этот факт тяжело сказывается на украинском актере, ставшем президентом.

"Я думаю, он стал более зрелым. Он повзрослел. Это заметно, — сказала Орыся Луцевич, научный сотрудник и руководитель Украинского форума в рамках программы "Россия и Евразия" в Chatham House. — Ему просто пришлось столкнуться с грузом ответственности".

Требования России

Стянув множество танков, артиллерии и даже баллистические ракеты к границе, Россия, похоже, готова снова вторгнуться в Украину после аннексии Путиным в 2014 году Крыма и фактического захвата регионов Донецкой и Луганской областей на востоке Украины. Новое наступление может начаться после Нового года, предупреждают западные спецслужбы.

Кремль предъявил список требований непосредственно к США в обход Киева. Ему нужна железная гарантия того, что Украина никогда не вступит в НАТО, несмотря на то что до такой перспективы еще очень далеко, а среди членов НАТО нет единого мнения на этот счет. Москва хочет особого статуса для сепаратистских восточных территорий, которыми уже управляют марионетки, контролируемые Россией.

Эти требования равносильны фактическому возвращению кремлевской сферы влияния в Восточной Европе. Западные лидеры, скорее всего, их отвергнут. Москва, в свою очередь, может использовать это как обоснование войны.

Все это является для Зеленского самым тяжелым кризисом его президентства. В прошлом комик, он сыграл роль президента в популярном сериале "Слуга народа", прежде чем получить эту работу по-настоящему. Его предшественник Петр Порошенко придерживался жестких антимосковских взглядов. Зеленский, напротив, баллотировался в качестве кандидата, придерживающегося мирных взглядов.

Стратегия взаимодействия с Россией и ее провал

"Зеленский был очень наивен в отношении политики России. Он говорил, что для прекращения войны необходимо поговорить с Путиным. Его риторика была пацифистской", — сказал Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия". Команда Зеленского раздумывала над идеей возможных уступок Москве, добавил Гарань, в том числе о подаче воды в Крым.

В первые дни правления Зеленского эта стратегия взаимодействия дала определенные результаты, что привело к обмену пленными и серии кратковременных прекращений огня вдоль так называемой линии разграничения — укрепленной 250-мильной (немного больше 400 км) линии фронта, проходящей через Донбасс, с одной стороны которой — украинская армия, а с другой — российские войска и подконтрольные им боевики.

Но постепенно стало очевидно, что деэскалации не происходит.

"Путин не прекращал стрелять, — сказал Гарань. — Это отрезвляло Зеленского. Он подумал: "Я иду на уступки, и ничего не меняется".

Москва не скрывает своего пренебрежения к комику, ставшему президентом.

Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством — гласил заголовок статьи, написанной бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале этого года. В ней он изложил стратегию Москвы по прямому обращению к Вашингтону: "Нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном [сувереном]".

"Существует глубокое убеждение, что Зеленский — это парень, с которым не имеет смысла обсуждать какие-то политические вопросы", — сказал внешнеполитический аналитик Федор Лукьянов. По его словам, во властных структурах сравнение Зеленского с Порошенко было не в пользу Зеленского. Порошенко Москва считала "провокатором", который, однако, по крайней мере, понимает, где проходят "красные линии" России. Напротив, по его словам, неопытность Зеленского рассматривается как потенциально опасная.

Конечно, Москва никогда не давала Зеленскому особых шансов. Кремль начал свои отношения с избранным президентом с жесткой игры, предложив ускорить выдачу российских паспортов жителям востока Украины перед его инаугурацией, что усугубило конфликт, который возник в 2014 году.

Когда начались переговоры, Москва также заняла жесткую позицию. Первый внутриполитический кризис Зеленского произошел в октябре 2019 года, после того как он объявил, что согласовал с Россией так называемую формулу Штайнмайера, которая позволит провести выборы в подконтрольных России регионах Украины под наблюдением Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Против этого под лозунгом "Нет капитуляции!" протестовали ветераны и активисты в Киеве. Эта попытка перезапустить минские мирные соглашения в конечном итоге провалилась.

Кремль разозлился еще больше, так как мелкие сделки, такие как создание консультативного органа в рамках минских соглашений, также провалились. Он начал раскрывать подробности своих переговоров с командой Зеленского и в конечном итоге полностью прервал большинство политических контактов.

Самуэль Чарап, старший политолог корпорации RAND, сказал, что это могло быть связано с убеждением Путина в том, что Зеленский не может пойти на желаемые уступки. "Они пришли к выводу, что на самом деле у них нет партнера для переговоров", — сказал он о Кремле.

"Личное оскорбление" Путина

Перед лицом жесткой тактики Москвы Зеленский занял более жесткую позицию. В феврале Совет национальной безопасности Украины закрыл три телеканала, контролируемых Виктором Медведчуком, влиятельным прокремлевским украинским политиком и олигархом. Это был смелый шаг. Путин — крестный отец дочери Медведчука. Медведчук находится под домашним арестом и обвиняется в государственной измене.

По словам сторонников Зеленского, эти каналы распространяли пророссийскую версию конфликта на Донбассе. Однако один из членов оппозиционной политической партии Медведчука заявил, что Путин расценил эти жесткие меры как "личное оскорбление". По его словам, арестовав Медведчука, Зеленский удалил доверенного собеседника, оставив Москве только военные возможности.

Луцевич считает, что сейчас вероятна некая военная операция со стороны России. Это может быть короткая операция или полномасштабное вторжение. Она может включать карательные авиаудары по украинской военной инфраструктуре и открытое продвижение российской армии в контролируемые повстанцами Донецк и Луганск, где жители будут встречать солдат Путина цветами, сказала она, — идеальный образ для российского государственного телевидения.

Зеленский, говорит Луцевич, "разочарован" медленной реакцией Запада на кризис и его неспособностью предоставить Украине дополнительные оборонительные ракеты. Она утверждает, что на данный момент между Киевом и Москвой существуют непримиримые разногласия по поводу того, как разрешить ситуацию на Донбассе. Зеленский хочет прекращения огня и отвода тяжелого вооружения до того, как будет решена политическая судьба региона. Путин хочет прямо противоположного.

Пойдет ли Россия на эскалацию конфликта?

Москва уже давно подталкивает своих соседей к конфликтам и пытается изобразить Зеленского как еще одного Михеила Саакашвили, президента Грузии, потерпевшего поражение в короткой войне с Россией в 2008 году. И так как Москва осуществляет маневры войск на украинской границе и требует уступок, на которые, как известно ее дипломатам, не согласятся, похоже, что Россия может спровоцировать именно такой исход.

"Многие здесь думают, что он готов рискнуть внешним кризисом, чтобы решить свои внутренние проблемы, больше, чем предыдущие лидеры", — сказал Лукьянов о Кремле.

С 2019 года, когда он получил поразительные 70% голосов, рейтинги Зеленского упали. В середине президентского срока уровень его поддержки составляет около 25%. Зеленский остается самым популярным политиком страны. При нынешнем положении дел он, вероятно, будет переизбран в 2024 году — при условии, что Россия до этого не захватит Киев и не свергнет его проевропейское правительство.

"Его характер может быть импульсивным. У него довольно надежный электорат. Есть активное патриотическое большинство", — сказал о Зеленском Игорь Тодоров, профессор международных отношений Ужгородского национального университета.

Тодоров преподавал в Донецком университете и был вынужден бежать в 2014 году. Он сказал, что не считает, что Россия пойдет на эскалацию нынешнего военного конфликта с Украиной. Скорее, сказал он, Путин ведет "глобальную политическую игру", направленную на разделение Запада и получение максимальных уступок.

Наблюдатели утверждают, что Зеленский по-прежнему демонстрирует моменты политической незрелости, добавляя, что он чрезмерно полагается на небольшую группу советников, которые ранее работали с ним на телевидении.

Они ссылаются на его исключительное предположение на прошлой неделе о том, что референдум может решить проблему Донбасса. А его новое предложение о переговорах с Путиным заранее обречено на отказ со стороны Москвы и площадка, на которой Зеленский, вероятно, будет бороться с более опытным противником.

"Это будет КГБ против комика", — сказал Гарань. Он добавил: "Зеленский стал психологически сильнее с тех пор, как был избран. Но в его сознании нет четких взглядов. Он верит, что сделает для страны что-то хорошее. Он многого не понимает в политике. Он считает, что, например, любым, кто его критикует, каким-то образом манипулируют".

А пока Зеленский и западный мир ждут, чтобы увидеть, что Путин сделает дальше. По словам Гараня, Россия считает, что в ее руках все карты. "Для Путина важно войти в историю в качестве настоящего национального героя, в качестве человека, воссоединившего русские славянские земли. У него в кармане Беларусь. У него есть "ДНР" [сепаратистская "Донецкая Народная Республика"]. У многих там сейчас паспорта России. Путин может сказать, что защищает их".

Для Путина, который считает своим долгом повернуть вспять ориентацию Киева на Запад, потенциальный миротворец Украины — препятствие на его пути.

"Все, что связано с Украиной, для него очень личное, это не подлежит обсуждению, он готов понести наказание, чтобы добиться этого. И когда он смотрит на Зеленского, он не видит равного… Он видит человека, который зря тратит его время", — сказал бывший российский правительственный чиновник.