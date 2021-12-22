Броницкая: Медведчук - первый и единственный украинский политик, который не сбежал от незаконного политического преследования

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук — первый и единственный украинский политик, который не сбежал от незаконного политического преследования. Об этом заявила политический эксперт Елена Броницкая.

"Когда в пятницу Петр Порошенко сбежал из страны, я вспоминаю, Виктора Медведчука. Здесь тоже, вы знаете, есть колоссальный плюс: Банковая думала, мечтала, что вот он Медведчук убежит, можно ему будет опять нацеплять каких-то ярлыков, а он — не убежал. Он первый и единственный украинский политик, который сам пришёл в Генеральную прокуратуру, взял свою повестку, ходит на все суды", — отметила она.

При этом Броницкая подчеркнула, что очень показательным было судебное заседание в прошлую пятницу, 17 декабря.

"Оно меня вообще поразило. Они думали и тут схитрить, но не удалось, потому что Медведчук имеет действительно огромный ум, догадался, что они могут обманывать. Потому что, как так можно поступать? Не вызывая его, не вызывая его адвокатов, что мы порешаем сами и потом же опять они бы ему сказали, пустили нам простым гражданам по телевидению, в газетах и так далее, что он не пришел на суд. Знаете, вот даже здесь, этот момент, он для нас как обывателей, тех кто читает, смотрит, следит за политиком, мы уж начинаем понимать, что он серьезный политик и политический деятель", — подытожила она.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

"Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь", — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки ГБР, а затем вообще улетел из страны якобы в "дипломатическое турне" по Турции, а затем Польше.

Эта повестка была связана с тем же "делом об угольной госизмене", по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.