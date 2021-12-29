Запретив UkrLive и ПН, Зеленский показал, кто у нас настоящая оппозиция - СМИ

Пару слов телекоммуникационным/кабельным провайдерам и спутниковым операторам. Есть такая норма Конституции: никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы. Да и отвечать придется, говорится в статье, опубликованной на сайте "112ua.tv".

"Зеленский снова решил играть в любимую игрушку под названием "санкции". Поздно вечером Зеленский подписал указ о санкциях против телеканала "Перший Незалежний" (его учредители – это около 100 журналистов) и UkrLive (собственник – Нестор Шуфрич, народный депутат и соратник Виктора Медведчука).

Но есть и позитив. Зеленский показал, кто в Украине настоящая оппозиция, потому что на словах все оппозиционные, а на деле некому защитить народ от грабежа под видом тарифов и роста цен. Некому рассказать людям правду.

На словах у нас Порошенко – это оппозиция. А на деле Порошенко спокойно дали сбежать за границу. Никто не арестовывает его собственность, не запрещает его телеканалы "5-й" и "Прямой". На словах у нас Ахметов записался в оппозиционеры. И, как сказал сам Зеленский, его даже попытались "втянуть" в попытку государственного переворота. А на деле вся война между Офисом президента и олигархом проходит только на словах. В общем, Зеленский снова показал, что считает оппозицией только Медведчука. Показал не на словах, а на деле.

Кроме того, Зеленский еще раз показал, что является врагом СМИ. Надо признать, что это взаимно. Никого украинские журналисты не ненавидели так люто, как Зеленского и его окружение. Ну что ж, сами виноваты. Партия "Слуга народа" уже превратилась в политического зомби – депутаты бегут из нее "світ за очі".

В связи с этим хочу сказать пару слов телекоммуникационным и кабельным провайдерам, а также спутниковым операторам. Есть такая норма Конституции: никто не обязан исполнять явно преступные распоряжения и приказы. Правление Зеленского закончится. И сам Зеленский и его окружение уедут жить в Лондон. Не зря же они квартиры купили на Туманном Альбионе! Поэтому если не собираетесь вместе с Зеленским в Лондон, лучше следуйте Конституции и закону. Если собираетесь жить в Украине после Зеленского", — говорится в публикации.