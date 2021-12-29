Укр

В "Укрзализныци" обновился состав Набсовета: Лещенко вернулся на должность

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Лещенко назначен наблюдателем от государства Новость обновлена 29 декабря 2021, 17:30
Лещенко назначен наблюдателем от государства

Всего конкурс в Набсовет выиграло семеро человек

Бывший журналист, нынче более известный как "рупор Банковой" Сергей Лещенко возвращается на должность представителя государства в Набсовет "Укразализныци". Напомним, что до окончания контракта в начале осени он получал на этой должности больше 300 тысяч гривен в месяц.

Об этом стало известно из публикации нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в его Telegram-канале.

Известно, что окончательное утверждение новых членов наблюдательного совета железнодорожного предприятия прошло в среду, 29 декабря. Кроме Лещенко в объединение вошло еще шестеро человек.

Так, независимыми представителями Набсовета стали Якуб Карновски, Александер Долл, Анатолий Амелин, а также Гепард Хафер.

Лещенко же стал наблюдателем со стороны государства. Эту миссию вместе с ним должны разделить Давид Ломджария и С. В. Москаленко.

"Судя по всему, без зарплаты Лещенко в следующем году не останется", — саркастически заметил депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, что этого чиновника не слишком тепло принимают многие представители политики и околополитических сфер жизни. Все потому, что Лещенко считается приближенным к Банковой и не раз превозносил президента Владимира Зеленского в своих выступлениях.

При этом журналист Дмитрий Гордон уверяет, что все сделанное и сказанное Лещенко "плохо пахнет".

Теги:
#Укрзализныця #Алексей Гончаренко #Сергей Лещенко #Набсовет
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