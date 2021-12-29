В "Укрзализныци" обновился состав Набсовета: Лещенко вернулся на должность

Всего конкурс в Набсовет выиграло семеро человек

Бывший журналист, нынче более известный как "рупор Банковой" Сергей Лещенко возвращается на должность представителя государства в Набсовет "Укразализныци". Напомним, что до окончания контракта в начале осени он получал на этой должности больше 300 тысяч гривен в месяц.

Об этом стало известно из публикации нардепа от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко в его Telegram-канале.

Известно, что окончательное утверждение новых членов наблюдательного совета железнодорожного предприятия прошло в среду, 29 декабря. Кроме Лещенко в объединение вошло еще шестеро человек.

Так, независимыми представителями Набсовета стали Якуб Карновски, Александер Долл, Анатолий Амелин, а также Гепард Хафер.

Лещенко же стал наблюдателем со стороны государства. Эту миссию вместе с ним должны разделить Давид Ломджария и С. В. Москаленко.

"Судя по всему, без зарплаты Лещенко в следующем году не останется", — саркастически заметил депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также: Категория Интервью Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео) Экс-журналиста Сергея Лещенко все чаще называют «рупором Банковой» за систематическую похвалу президента Владимира Зеленского. На днях даже появилась информация, что он теперь курирует информационную политику Офиса президента.

Напомним, что этого чиновника не слишком тепло принимают многие представители политики и околополитических сфер жизни. Все потому, что Лещенко считается приближенным к Банковой и не раз превозносил президента Владимира Зеленского в своих выступлениях.

При этом журналист Дмитрий Гордон уверяет, что все сделанное и сказанное Лещенко "плохо пахнет".