Медведчук в топ-5 самых влиятельных политиков Украины: пользуется большим доверием жителей Юго-Востока и остается главным переговорщиком с РФ

Газета "Вести" презентовала сенсационный ежегодный рейтинг топ-100 самых влиятельных украинцев. Кто они, герои первой десятки и неудачники года?

Рассказывает политический эксперт Светлана Кушнир.

ТОП-10

№ 1 — Андрей Ермак. Очевидно, что "Вести" хотели подать свой рейтинг как сенсацию. А для этого нужны нестандартные решения. Видимо, так и появилась идея поставить на 1-е место главу Офиса президента Андрея Ермака. С одной стороны, действительно, Ермак имеет колоссальное влияние на Зеленского, решая, кого не/допускать к Зе. Также Ермак отвечает за, скажем так, сбор голосов в Верховной Раде под нужные законопроекты, принимает кадровые решения, контролирует аналитическое направление. С другой стороны, история Украины видела уже немало таких примеров, когда влиятельный человек-должность в один момент лишался всего своего влияния, стоило только первому лицу подписать указ о его увольнении. Поэтому 1-е место для Ермака выглядит то ли как лесть, то ли как аванс.

№ 2 — Владимир Зеленский. "Вести" отметили, что Зеленский усилил свое влияние в сравнении с прошлым годом. Избавившись от бунтарей Дмитрия Разумкова (экс-спикер ВР) и Арсена Авакова (экс-глава МВД), Зеленский тем не менее не смог полноценно подчинить себе Закарпатье и Киев. А вот львовский мэр Андрей Садовой не стал лезть на рожон, но на мэра Одессы Геннадия Труханова пришлось натравить антикоррупционные органы.

Под конец года Офис президента втянул Зеленского в войну с крупным бизнесом. Поэтому все чаще курсируют слухи, что крупный капитал может объединиться против власти во главе с Зеленским. Кто кого – увидим в следующем году, в конце зимы вполне возможна вспышка политического кризиса.

№ 3 – Игорь Коломойский. "Вести" дали олигарху + 10 очков за рост капитала. За год только видимая и подотчетная часть его состояния выросла на 19% – до $1,4 млрд благодаря летнему росту цен на сырье. Коломойский успевает ловко расставлять людей во власть: исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Маврикий Калугин до этого пять лет работал в государственной, но управляемой олигархом "Укрнафте". Почти на мази мировое соглашение между "Укрнафтой", "Нафтогазом" и структурами магната, который благодаря этому может получить газ общей стоимостью в 100 млрд грн.

Кроме того, Коломойского не коснется скандальный законопроект № 5600, потому что его главный автор Даниил Гетманцев не включил норму о повышении ренты на марганцевую руду.

А принадлежащий Коломойскому и его бизнес-партнерам канал "1+1" регулярно используется президентом Зеленским и его окружением для пиара, а взамен власть "прикрывает" скандального олигарха от санкций США.

№ 4 – Ринат Ахметов. Бизнесмен остается богатейшим человеком Украины. За год Ахметов приумножил свое состояние на 47% – с 7,2 млрд долл. до почти 10,6 млрд долл., в первую очередь благодаря росту цен на железную руду на внешних рынках. Под конец года принадлежащие предпринимателю СМИ сменили редакционную политику с одобрения и нейтралитета на критику Зеленского и его команды. Причиной охлаждения отношений между Ахметовым и Офисом президента стали "антиолигархический" закон и законопроект № 5600, который, в числе прочего, предлагает повысить ставки ренты на железную руду.

№ 5 – Виктор Медведчук. Несмотря на то что Офис президента Владимира Зеленского развернул против Медведчука настоящую войну, задействовав в десятки раз больше ресурсов, чем в отношении Порошенко и Ахметова, глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" не только выстоял, но и входит в топ-10 практически во всех рейтингах самых влиятельных ("Телеграф", "Вести", "Корреспондент").

Несмотря на домашний арест, Медведчук остается очень активным и в политике, и в медиа. Глава политсовета ОПЗЖ пользуется большим доверием жителей Юго-Востока, он также контролирует "канонический" канал связи между Киевом и Москвой. Рано или поздно Украина вынуждена будет пойти на прямой диалог с Россией – и по политическим, и по экономическим, и по энергетическим вопросам. А "разморозка" переговорного процесса возможна исключительно с одобрения Медведчука, остающегося единственным из украинских топ-политиков, который является близким другом российского президента Владимира Путина.

№ 6 – Санкции СНБО. Редколлегия "Вестей" решила добавить в список и санкции, поскольку регулярные приговоры СНБО и Зеленского, которые подменили собой и суд, и исполнительную власть, – это новое явление в украинской политике. Из-за санкций пострадали и оппозиционные СМИ, и российский, и украинский бизнес, и частные лица, и контрабандисты, и воры в законе, и компании-недропользователи etc. СНБО откровенно нарушает закон, но чем дальше, тем эффективность санкций слабеет, а между тем в качестве бумеранга они сулят Зеленскому и компании немалые проблемы.

№ 7 – Денис Шмыгаль. Премьер-министр поднялся на 5 пунктов. Безотказный исполнитель, лишенный политических амбиций, устраивает Зеленского и Офис президента, поэтому Шмыгаль сохранил свой пост после "чистки" Кабмина в ноябре.

№ 8 – Дмитрий Разумков. После отставки с поста спикера Верховной Рады Разумков оказался на перепутье. С одной стороны, 20 депутатов вступили в его межфракционное объединение "Разумная политика" – это представители "Слуги народа" и не только. С другой стороны, у Разумкова больше нет такого преимущества и площадки, как высокая должность. Поэтому пока непонятно, в качестве кого Разумков будет продолжать свою деятельность, ведь выборов в Раду пока не предвидится.

№ 9 – Кирилл Тимошенко. Замглавы Офиса президента курирует региональную политику, назначения глав ОГА и "Большое строительство". От редакции чиновник получил 17 дополнительных очков.

№ 10 – Михаил Федоров. +57 пунктов от "Вестей" – это оценка достижений вице-премьера и главы Минцифры Михаила Федорова. Он преуспел в создании "государства в смартфоне", а в 2023 году ему предстоит перепись населения совместно с Apple, принятие закона об электронных реестрах, создание цифрового паспорта украинца.

Сенсации и новички года

ТОП-20 замыкает инвестбанкир и олигарх из лагеря "соросят" Томаш Фиала.

Еще один новичок рейтинга – это Таня Муиньо (№ 26). Клипмейкер из Одессы делала крутые клипы для Монатика и "Время и стекло", а за 2020/2021 гг. снимала клипы для мировых поп-звезд.

Митрополит Антоний (№ 56) – управделами УПЦ, критик Константинопольского патриархата, агитирует за Всеправославный собор.

Миллиардер Влад Яценко (№ 71) – соучредитель стартапа Revolut, который представляет собой "банк в смартфоне", предлагающий широкий спектр банковских и финансовых услуг.

Плюсы и минусы года

+ 49 у Потапа (№ 31) и + 21 у Монатика (№ 57) – если верить рейтингу газеты "Вести", это самые известные украинские поп-исполнители. Монатик заключает крутые рекламные контракты, а Потап развивается как продюсер и шоумен.

- 29 баллов у спичрайтера президента Михаила Подоляка (№ 66). Хотя Подоляк активно мелькает в медиа, "Вести" решили, что этого недостаточно, чтобы входить в топ-50 самых влиятельных.

- 37 баллов у экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко (№ 70). "Вести" не считают выход сборной Украины в ¼ финала ЧЕ великим достижением тренера.

- 75 пунктов у известного инфекциониста Ольги Голубовской, что является достаточно спорным выводом, ведь врач активно комментирует поводы, связанные с пандемией Covid-19.