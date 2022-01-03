Укр

"Агент влияния Кремля": Ярош призвал гнать израильского посла из Украины после дня рождения Бандеры

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Шествие в Киеве в честь 113-го дня рождения Бандеры наделало шума во всем мире Новость обновлена 03 января 2022, 15:44
Шествие в Киеве в честь 113-го дня рождения Бандеры наделало шума во всем мире

Факельное шествие в честь Бандеры не понравилось Израилю, а реакция посла этой страны возмутила известного украинского радикала

В Киеве 1 января по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов — устроили традиционное факельное шествие. Мероприятие собрало около 3000 людей и стало очень обсуждаемым не только в соцсетях, но и в дипломатических кругах. В частности, акцию украинцев осудило посольство Израиля, о чем дипломаты кратко уведомили на официальной странице в Twitter.

"Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша по закону, принятому в 2021 году",говорится в заявлении посольства.

Ответным шагом стала критика израильского посла в Украине Михаила Бродского, которого бывший глава праворадикальной организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош назвал "агентом влияния Кремля".

"Гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне!" — заявил Ярош на своей странице в "Фейсбук".

Реакция Яроша на пост израильского посольства
Реакция Яроша на пост израильского посольства

Отметим, что, помимо Израиля, шествие в честь Степана Бандеры, конечно же, осудила РФ. В частности, так называемый глава оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что акция в Киеве "демонстрирует нацистскую сущность киевского режима". А вот известные украинцы вспомнили о лидере ОУН множество положительных качеств, хотя с оговоркой, что были вещи, в которых Бандера мог ошибаться.

Теги:
#Израиль #Шествие #Степан Бандера #Дмитрий Ярош
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