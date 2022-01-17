Попытки Зеленского выйти на контакт с Путиным через Байдена выглядят жалко - политолог

Украинский политолог и юрист Василь Вакаров раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его внешнеполитическую деятельность:

"Президент Зеленский предложил встретиться с Президентом Путиным. Кому? Президенту Байдену. О таком собственном желании встречи, он предложил в конце апреля, в прошлом году.

В списке посредников встречи были:

- руководитель Израиля;

- Турции;

- Ватикана..

ну всех и не припомню…

Вопрос в том, что все эти (и многие другие лица и так встречаются с Путиным). А руководитель Ватикана скоро будет иметь вторую встречу с главой РПЦ. Президенты Байден и Путин регулярно переговариваются друг с другом, в том числе и об Украине.

Должен признать, что лично я, с самого начала объявления победителя президентских выборов 2019-го года, "топил" за встречу Зеленского и Путина. И первой такой возможностью была Спартакиада в Беларуси.

Последний мой совет Зеленскому был — провести участие при посредничестве Виктора Медведчука.

Но Президент Зеленский "ведет собственную игру". Имеет право — избран же!

Но! Быть избранным — еще не значит быть легитимным! Как на внешнем периметре, так и внутри страны.

По состоянию, на 1 января 2022 года Зеленский "исключен" Путиным из переговорщиков (как и Кулеба — Лавровым). Отсутствует связь между Парламентами и Правительствами Украины и России.

Мало того, ЕС также исключен из переговоров России и США, а НАТО отведена роль "бла-бла-бла".

И, наконец,эмоциональное: когда Андрей Богдан публично заявил, что "мы "кинули" Путина", он умножил Зеленского на "0"! Лично Зеленского!! Надеюсь, не Украину!

Извини, Зеленский, но ты НЕ БЫЛ моим героем! ОДНАКО: я тебя ЗАЩИЩАЛ, как носителя "Института Президента!".. Но ты так и не стал МОИМ ПРЕЗИДЕНТОМ…"