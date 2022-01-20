Ставнийчук: В Украине выборочное правосудие, ведь Порошенко и Медведчука обвиняют по одинаковым статьям, однако экс-президента отпустили, а оппозиционера отправили под домашний арест

Решение Печерского райсуда Киева об освобождении экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство показывает, насколько избирательным является украинское правосудие, ведь экс-президента и председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука обвиняют по одинаковым статьям, однако оппозиционный политик был отправлен под домашний арест. Об этом в эфире телеканала UkrLife заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

Она напомнила, что домашний арест Медведчука был продлен "вне всех разумных сроков".

"Я бы говорила о серьезном избирательное правосудие, потому что мы имеем сегодня ситуацию, когда практически в одном уголовном досудебном производстве есть ряд лиц, которым уже высказаны или предоставленные сообщение о подозрении, ведут соответствующие досудебные, даже судебные процедуры, тем не менее, тому же Виктору Медведчуку при том, что одни и те же статьи применяются к Петру Порошенко и Виктора Медведчука, необоснованно, неаргументированно судами применяется домашний арест вне всеми умными возможными сроками, которые можно применять меру пресечения, а для Петра Порошенко как президента Украины, пятого президента Украины, применено только личное обязательство. Причем, надо понимать, что сам Медведчук и его команда, работающие в правовом поле, а у Порошенко исключительно в политическом плане работает сам Порошенко и, очевидно, адвокаты работают в правовом", — отметила Ставнийчук.

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.