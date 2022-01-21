Бывший соратник Зеленского спрогнозировал его импичмент

К этому риску привели несколько шагов президента и его команды.

Решение суда относительно меры пресечения пятому украинскому президенту Петру Порошенко может стать началом конца власти действующего главы государства Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал "Телеграфу" бывший глава генпрокуратуры Украины Руслан Рябошапка.

По его мнению, вероятность того, что из Порошенко команда президента делает фигуру второго варианта на выборах в будущем, незначительна. Он считает, что официальному Киеву сейчас не присуща стратегическая игра. К тому же нужно не только искать конкурентов, но и самому удержаться на плаву.

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Решение суда — фейл, с которого может начаться конец власти, считает Рябошапка. Зеленский не провел судебную реформу, изменения в прокуратуре и все может закончиться аналогичным преследованием в отношении него. Он подчеркнул, что согласно Конституции "импичмент нереален", однако "народный импичмент — это именно то, что ждет Владимира Зеленского".

Поскольку стратегии власти нет, Рябошапка отметил сценарий второго сезона сериала "Слуга народа", который называется "От любви к импичменту". Он заканчивается именно процедурой выражения недоверия президенту.

Полный текст материала "Телеграфа" читайте на сайте по ссылке: Коломойский мстит Порошенко руками Зеленского, президента ждет народный импичмент, — Руслан Рябошапка