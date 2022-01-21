Провал в случае с Медведчуком и Порошенко показал, что Зеленский & Co - это неудачники, - эксперт

Владимир Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. Как и год назад. И ради чего был весь этот цирк?

Об этом пишет Дмитрий Марунич в своем блоге на сайте Korrespondent.net.

"Финита ля комедия! Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Это по тому самому делу, по которому Медведчук получил домашний арест. А прокуроры вообще требовали взять под стражу и посадить в СИЗО.

Однозначный провал Зеленского и Офиса президента. Извините, а зачем был нужен весь этот цирк с "подозрением", побегом Порошенко и "бродячим цирком" в Жулянах и под Печерским судом?

Но на самом деле это более глубокая проблема для Зеленского, чем просто судебный провал. Давайте вспомним, как после выборов Зеленский оказался между Порошенко/"Европейской солидарностью" и Медведчуком/ОПЗЖ как между молотом и наковальней.

Как только Зеленский начал превращаться в "Порошенко №2" под националистическими лозунгами, начался уход избирателей. Жители юго-востока, а в широком смысле адекватные украинцы по всей стране начали уходить к идейно близким Медведчуку и Шарию. Или пополнять ряды неопределившихся и тех, кто не пойдет на выборы. С другой стороны, для националистического избирателя Зеленский и Ермак чужие. Скоморохи и актеры, которые пытаются копировать Порошенко. Поэтому на поле Порошенко "зеленые" так и не смогли зайти.

Вот это и есть настоящая причина всех этих обвинений в "зраде". А что по итогу? Запрет UkrLive и еще пяти телеканалов, домашний арест для Медведчука – все, избирателям юго-востока можно помахать руками! Они не будут голосовать за Зеленского и "слуг". Националистический избиратель? Во-первых, националистического избирателя оттолкнула атака Офиса президента на Порошенко. Во-вторых, провал и в случае с Медведчуком, и в случае с Порошенко показал, что Зеленский & Co – это неудачники.

Так что самый главный вывод по итогам решения Печерского суда – Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. И это день краха проекта "Зеленский". А ведь за год начал раскручиваться Евгений Мураев. Грозит запустить свой политический проект Дмитрий Разумков. И все они будут отбирать в первую очередь у Зеленского и "слуг". Хотя, справедливости ради, никакой партии "Слуга народа" не существует в природе. Это просто производная от рейтинга Зеленского.

Все, закончен бал. Тушите свечи".