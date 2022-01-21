Стараясь избавиться от Порошенко через фальсифицированное дело против Медведчука, власть оказала себе медвежью услугу, - нардеп Бурмич

Власть, в лице президента Владимира Зеленского, стараясь избавиться от экс-президента Петра Порошенко через фальсифицированное дело против председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, сделала себе медвежью услугу.

Об этом в эфире телеканала UkrLife заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

Он напомнил, что Порошенко обвиняется по тем же статьям, что и Медведчук, а значит, учитывая решение по экс-президенту, суд должен выпустить на свободу и оппозиционного политика.

"Здесь власть сама себя переиграла. Стараясь избавиться от Порошенко через фальсифицированное дело против Медведчука, она сделала себе медвежью услугу. Потому что Порошенко под давлением Запада не могут посадить по сфальсифицированному делу, соответственно, суд должен отпустить и Виктора Владимировича Медведчука. Мы надеемся, что он скоро выйдет на свободу и будет вместе с нами, возглавляя нас, бороться против этой колониальной политики и разжигания вражды и ограбления Украины. И я считаю, что это самая большая победа и положительное, то, что произошло в последние дни. Это значит, что это дело, высосанное из пальца, взятое из потолка, оно разваливается. Это очень хорошо. Это замечательно. Потому что для нас главное, чтобы наш лидер был вместе с нами и вместе с нами был и в зале ВР, и на митингах, и встречаться с людьми, это даст уверенности, это даст веру нашему украинскому народу, что эта вся вакханалия антиукраинская будет прекращена", — подчеркнул Бурмич.

Он напомнил, что Зеленский, несмотря на публичное противопоставление себя Порошенко, на самом деле действует так же, как и его предшественник.

"У нас курс немножко отличается от того, который проводил Петр Алексеевич Порошенко и дальше его продолжает Владимир Александрович Зеленский, хотя и говорят, что это оппозиция и так далее. Они не оппозиция, это одни и те же люди, проводящие один и тот же курс, а именно: продолжение конфликта, тарифные реформы вот эти все антиукраинские, уничтожение инвестиционного климата, зависимость от Запада, полуколониальное, как говорится, состояние наших территорий и всего остального, разрушение экономики. Ни одной реформы Петра Алексеевича Зеленский не отменил. А Виктор Владимирович — он же предлагал совершенно другое и делал другое, и мы делаем другое, стараемся делать. Мы за мир, мы за Минский процесс, мы за инвестиционный климат, мы за действие Конституции украинской, судов, мы за независимость правоохранительных органов и так далее. А это угрозы Западу, той колониальной политике, которую в отношении нас проводят. Поэтому все фальсификации, которые осуществлялись властью, осуществляются, против Виктора Владимировича — они воспринимаются Западом на ура, почему? Потому что очень хорошо, нет того, кто противостоит вот этой грабительской в отношении Украины политике западной. А Петр Алексеевич, он же не против этого, и Владимир Александрович не против этого", — добавил нардеп.

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.