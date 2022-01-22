Джангиров: Закон один для всех – учитывая меру для Порошенко, Медведчука должны немедленно отпустить под личное обязательство

Ввиду решения суда о личном обязательстве для лидера "Евросолидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко суд должен изменить меру пресечения и лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, пишет на сайте 112.ua журналист Дмитрий Джангиров.

"Закон один для всех! Учитывая меру для Петра Порошенко, Виктора Медведчука должны немедленно отпустить под личное обязательство!

Ситуация с так называемым "угольным делом" уже ни в какие ворота не влезает. Мало того, что изначально доказательная база была настолько слабая, что над ней потешался даже судья, так с появлением в деле ПОРОШЕНКО стала и вовсе походить на плохой анекдот.

После решения суда для экс-президента Украины, возникает закономерный вопрос: почему его отпустили под личное обязательство, а МЕДВЕДЧУК, фигурант того же дела, с той же доказательной базой и которому прокуроры просили ту же меру пресечения (а это подтвердила генпрокурор Ирина ВЕНЕДИКТОВА), находится под домашним арестом?

Ведь закон один для всех, все исходные данные одинаковые, только по какой-то неизвестной причине ПОРОШЕНКО отпускают, позволяя ему работать в Верховной Раде, а лидера оппозиции закрывают дома, лишая возможности исполнять свои обязанности.

О какой справедливости вообще может идти речь?

На самом деле — на лицо заинтересованность власти именно в такой расстановке сил. ПОРОШЕНКО, хоть и называет себя оппозиционером, фигура очень спорная. Плюс на лицо заступничество Запада, не зря ведь он сбежал туда оббивать пороги.

А Виктор МЕДВЕДЧУК – лидер второй фракции в парламенте, он прямой конкурент Зеленского. МЕДВЕДЧУК — политический тяжеловес, который не разделят взглядов преЗЕдента; он предлагает реальные и реалистичные шаги по выходу из кризиса, в котором сейчас находится страна.

Власть попросту пытается избавиться от него таким способом, ограничивая реальную оппозицию, не дает МЕДВЕДЧУКУ защищать интересы своих избирателей в парламенте, да и попросту попирает права людей, которые голосовали на выборах за ОПЗЖ. Это грязная игра, которой не место в демократическом государстве.

На данный момент вполне естественным к суду является требование, что в отношении МЕДВЕДЧУКУ должно быть применено личное обязательство. И сделано это должно быть в самые кратчайшие сроки", — пишет журналист.