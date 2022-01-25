Бойко: Угольное дело, фигурантом которого является Виктор Медведчук, не имеет перспектив

Угольное дело, фигурантом которого является председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, не имеет перспектив.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

"Это мы видели по нашему коллеге, народному депутату Медведчуку, к делу которого и пытаются прислонить дело пятого президента. Я не знаком с обвинениями в адрес пятого президента, но я внимательно прочитал, что инкриминировали моему коллеге.

Если это то же самое дело, то это пустота, ничего там нет, поскольку в момент, когда шла торговля с неконтролируемыми территориями, не было никаких запретов", — заявил Бойко.

Вместе с тем он подчеркнул: "Дело, которое рассматривается, не имеет перспектив".

Напомним, в среду, 19 января, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Так, суд принял решение освободить экс-главу государства из зала суда под личное обязательство.

Ранее Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Адвокат главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что Уголовный процессуальный кодекс Украины устанавливает максимальный срок продления меры пресечения в виде домашнего ареста до шести месяцев. В случае с Виктором Медведчуком этот срок уже достигает десяти месяцев и это является основанием для апелляционной жалобы.