Нужно бежать от Украины, как от огня: президент Хорватии удивил позицией по агрессии РФ

Глава европейской страны заявил, что если Россия атакует Украину, Хорватия реагировать не будет

Президент Хорватии Зоран Миланович сделал громкое заявление насчет возможного вторжения России в Украину и будущего нашей страны в НАТО. Лидер государства считает, что "от Украины нужно бежать, как от огня".

По мнению хорватского политика, которого цитирует Dnevnik, Украине якобы нет места в Альянсе. А если РФ таки нападет, но их страна никак на это не отреагирует.

"Мы не будем иметь к этому никакого отношения и не имеем его. Если будет эскалация, то мы выведем (из региона — ред.) последнего хорватского солдата", — заявил Миланович.

Свою позицию он объяснил сменой власти в Украине, которая произошла еще в 2014 году. Дескать, Майдан якобы был не демократическим движением, а переворотом.

"История была такова — Украина идет на запад, с Россией не советуется, а в ЕС будет мед и молоко. Украина до сих пор одна из самых коррумпированных стран, ЕС Украине ничего не дал", — заявил Миланович.

Напомним, что близ Харьковской области развернули новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ.

Отметим, что на днях президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому СМИ заявил, что если РФ вторгнется в Украину, то защищать страну будет каждый ее гражданин, а под угрозой якобы находится Харьков. Это заявление, естественно, переполошило как самих харьковчан, так и всех украинцев.