Украинские градоначальники назвали политическим пиаром заседание АГУ Кличко по вопросам теробороны

Мэры городов Украины считают политическим пиаром инициативу городского главы Киева Виталия Кличко провести заседание Ассоциации городов Украины, посвященное вопросам территориальной обороны. Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, передает "Днепр Главное".

"Кличко явно пиарится на этой ситуации. И ни мне, ни другим мэрам это не нравится. Мы занимаемся ТрО каждый день, а не под сенью Виталия Владимировича", — подчеркнул Филатов.

Он заметил, что мэров не нужно приглашать на заседание АГУ, ведь вопросы организации теробороны уже обсуждаются градоначальниками непосредственно с Министерством обороны.

"Просто уже достали омерзительные политические пляски с бубнами. Пусть все тихо делают свою работу, а не ходят с транспарантами под телекамеры", — констатировал мэр Днепра.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко инициировал проведение заседания правления Ассоциации городов Украины, где планируется обсудить координацию усилий и мер по организации территориальной обороны в украинских городах, городках и поселках.