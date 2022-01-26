Политолог: Банковая и Британия при поддержке США сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтобы захватить электорат ОПЗЖ

Об этом пишет политолог Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

Палево яркое.

Целый день сеть разрывает новость о "правительстве Мураева" от Британии. А тот, как павлин, носится с этой радостью…

Полдня меня штормили вопросами из серии "нахиба" Британия пиарит Мураева?" Мол, могли для коллекции ему еще Кравченко и Кирпу записать…

Все просто. Британия чьей властью тут рулит? Зеленской? Ну?… Какие еще есть вопросы относительно пиара Мураева? Трошки по-тупому вышло, как обычно у ОП и Британии, но вообще красиво.

А прикол вообще-то в том, что Мураева так "перло" от яркой комбинации, что он не сдержался и за пару часов до публикации целого Форейн Офиса Британии запулил картинку британского Бонда… в своем лице, со спойлером… Мол, ждите сенсацию!

Всегда говорил Британии и ОП, что их погубят тщеславные идиоты, на которых они ставят…

Вы видели Мураева в последнее время у Ахметова? Не… Вот мальчик и пошел на Банковую… История старая. Откатал на Ахметове… Звонишь менеджеру Ахметыча, заказываешь его охрану из нациков — вуаля! Сюжет о побитии любителя "востока" оголтелыми нациками…

И тут ход конем! Целое правительство прорусское ему Британия с Ермаком придумали!

Трошки смешно, зная, что РФ на него санкции ввела и он на этом пиарился, но то уже мелочи…

Видимо, обиделся парень на Ахметыча… Ну… я предупреждал… Он даже меня спилил из-за этого… Такой рьяный был… А там весь оранжевый зоопарк во главе с Разумковым… Ну, бывает… Банковая согреет, а Британия попиарит.

Трошки жаль электорат, но, видимо, судьба у него такая…

П.С.:

Видимо, пост оказался сложным. Скажу проще: Банковая и Британия при поддержке США и Левочкина решили выбить Медведчука и захватить поле ОПЗЖ. Для этого сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтоб привлечь тот электорат. И тут же все взялись разгонять новость и опровергать.

Что еще неясно? Соболезную электорату Мураева, что поверил в его борьбу с колониализмом.