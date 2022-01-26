Политолог: Банковая и Британия при поддержке США сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтобы захватить электорат ОПЗЖ
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Об этом пишет политолог Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.
Палево яркое.
Целый день сеть разрывает новость о "правительстве Мураева" от Британии. А тот, как павлин, носится с этой радостью…
Полдня меня штормили вопросами из серии "нахиба" Британия пиарит Мураева?" Мол, могли для коллекции ему еще Кравченко и Кирпу записать…
Все просто. Британия чьей властью тут рулит? Зеленской? Ну?… Какие еще есть вопросы относительно пиара Мураева? Трошки по-тупому вышло, как обычно у ОП и Британии, но вообще красиво.
А прикол вообще-то в том, что Мураева так "перло" от яркой комбинации, что он не сдержался и за пару часов до публикации целого Форейн Офиса Британии запулил картинку британского Бонда… в своем лице, со спойлером… Мол, ждите сенсацию!
Всегда говорил Британии и ОП, что их погубят тщеславные идиоты, на которых они ставят…
Вы видели Мураева в последнее время у Ахметова? Не… Вот мальчик и пошел на Банковую… История старая. Откатал на Ахметове… Звонишь менеджеру Ахметыча, заказываешь его охрану из нациков — вуаля! Сюжет о побитии любителя "востока" оголтелыми нациками…
И тут ход конем! Целое правительство прорусское ему Британия с Ермаком придумали!
Трошки смешно, зная, что РФ на него санкции ввела и он на этом пиарился, но то уже мелочи…
Видимо, обиделся парень на Ахметыча… Ну… я предупреждал… Он даже меня спилил из-за этого… Такой рьяный был… А там весь оранжевый зоопарк во главе с Разумковым… Ну, бывает… Банковая согреет, а Британия попиарит.
Трошки жаль электорат, но, видимо, судьба у него такая…
П.С.:
Видимо, пост оказался сложным. Скажу проще: Банковая и Британия при поддержке США и Левочкина решили выбить Медведчука и захватить поле ОПЗЖ. Для этого сделали вброс и назначили Мураева "главным от Москвы", чтоб привлечь тот электорат. И тут же все взялись разгонять новость и опровергать.
Что еще неясно? Соболезную электорату Мураева, что поверил в его борьбу с колониализмом.
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