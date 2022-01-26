Нардепам не выплатили "зарплату в конвертах"? Почему Рада на самом деле может уйти на карантин

У партии власти нет голосов даже для важных законопроектов

На следующей неделе (31 января-4 февраля), которая в Верховной Раде должна быть пленарной, народные депутаты могут уйти на карантин.

Официально причиной называют большое количество заболевших коронавирусом из числа парламентариев, однако собеседники "Телеграфа" говорят и о другой причине возможного "отпуска".

В пресс-службе партии "Слуга народа" заявил, что по состоянию на среду, 26 января, заболело 17 депутатов и 45 сотрудников аппарата Верховной Рады. В самом аппарате парламента "Телеграфу" уточнили, что по состоянию на вечер вторника болело 14 депутатов.

На самом деле уйти на карантин, как говорят источники, хотят потому что у партии власти нет голосов за важные законопроекты, даже президентские. Например, во вторник законопроекты про двойное гражданство и экономический паспорт не смогли даже включить в повестку дня.

"Ряд депутатов протестуют из-за невыплат зарплат в конвертах. Не голосуют "ахметовские" (из-за экологических законопроектов), даже "За будущее" не все поддерживают. Есть и те, кто улетел (из страны) в целях безопасности, но таких немного. Если власть не сможет мобилизовать голоса на следующую неделю, то уйдём на карантин",- комментирует народный депутат не под запись.

На этой неделе Верховная Рада впервые собралась под куполом после 35 дней перерыва по случаю новогодних праздников. Стоит отметить, что о дополнительных "выплатах" для нардепов "Слуги народа" говорилось неоднократно, хотя официально ни президент, ни лидеры политсилы этот факт не подтвердили.