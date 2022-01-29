Медведчук: Заявления Зеленского о вторжении очень хорошо отвлекают людей от полного провала его политики по всем фронтам

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о вторжении очень хорошо отвлекают граждан страны от полного провала его политики по всем фронтам.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLive.

"Нет информации, никакого вторжения не может быть, и нет подтверждения того, что концентрация российских войск на границе РФ и Украины направлена на возможное потенциальное будущее вторжение. А на следующий день он (Зеленский) говорит, что Харьков может быть оккупирован. К чему это? Я понимаю, что это к слову, проходя мимо, но ведь все это и порождает сомнения. Но они удачно порождаются, в плане того, чтобы отвлечь внимание от полного провала власти в обеспечении людей, во всем: рабочими местами, продовольствием, обеспечением мер здравоохранения, образования, и много другого. Это им удается и, наверно, это выгодная ситуация (…) Но ведь этот период закончится и все всё вспомнят. И все равно проблема мира на Донбассе будет проблемой №1, и все равно коррупция во власти будет №2, и все равно непрофессионализм власти будет №3, вопросы развития экономики будут №4, и т.д. Это сиюминутный выигрыш каких-то мнимых дивидендов в политической деятельности, которые, во-первых, являются контрпродуктивными, во-вторых, не несут никакого позитива, для того, чтобы говорить, что строится страна или какой будет Украина завтра-послезавтра. Вот это самое главное", — отметил Виктор Медведчук.

"Из поведения Зеленского за два с половиной года могу делать аналитические выводы, как человека, находящегося на такой должности. Во-первых, в этой части я ему не верю. Но самое главное, как относятся люди к этому. С одной стороны люди этого боятся, а с другой стороны они ему не верят, и в этом тоже. Потому что он говорит одно, а потом перечеркивает и говорит другое. Как это было после заседания СНБО: нет угроз, нет реальных сведений", — добавил оппозиционный политик.

Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил, что Минские соглашения не могут быть базой для двойного толкования.

"Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, содержащий 13 пунктов, имеет характеристики жесткие, однозначности, объективности и одного, а не базы двойного толкования каждого из пунктов комплекса мер. Причем это не план, это комплекс мер", — подчеркнул Виктор Медведчук.