Укр

Психолог объяснил, почему Путин прячется от людей

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Владимир Путин сократил контакты после "русской весны"
Владимир Путин сократил контакты после "русской весны"

Многие мировые лидеры игнорируют главу Кремля, но и он сам не рвется сокращать дистанцию

Президент России Владимир Путин сам сознательно сокращает общение с другими мировыми лидерами из-за неуверенности, обострившейся после агрессии против Украины.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политический психолог Валентин Ким.

Он заметил, что, хотя политиков, готовых лебезить перед РФ, хватает, в большинстве своем главы демократических государств стараются держаться от Путина на расстоянии.

И сам Путин, считает Ким, при попадании в некомфортную среду, не стремится сократить дистанцию.

Как пример он приводит саммит "Большой двадцатки" от ноября 2014-го, после начала агрессии в отношении Украины, когда российский лидер завтракал в одиночестве: "Путин сознательно выбрал место, где никого нет. Прекрасно понимая, как к нему относятся после ситуации с Крымом и Донбассом".

"Будучи человеком внутренне достаточно неуверенным в себе, личностью, которая привыкла работать из "тени", он не старается быть лидером коммуникации, не стремится сокращать дистанцию, не проявляет здесь инициативу. Соизволяет к себе подходить. Или прячется", — резюмировал политический психолог.

Больше по теме читайте в статье "Телеграфа": Путин стал слишком токсичным: почему президент РФ все чаще один на людях.

Теги:
#Россия #Владимир Путин
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