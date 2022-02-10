В России поняли, что не удержат Крым: чем опасен страх Путина перед Украиной

Часть российской "элиты" понимает, что агрессивная политика Путина угрожает развалом РФ

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин предостерег от вступления Украины в НАТО, аргументировав, что в случае попытки Киева вернуть контроль над захваченным Крымом военным путем, странам Альянса придется вмешаться.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, действительно ли Путин так боится потери Крыма, или его НАТОфобия объясняется иными причинами?

Слова Путина – признак агонии проигравшего

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Если проанализировать состав и цели тех, кто в последнее время общался лично или по телефону с украинскими и российскими властями на тему возможного массированного наступления РФ на Украину, то кого из них можно назвать реальным борцом за мир или восстановление международного права? Неспроста приклеился ярлык – международные игроки. Понятно, что нельзя ставить всех в один ряд. Но чаще – каждый играет свою партию, основанную даже не на истинных национальных интересах своей страны, а на собственных, как правило, внутриполитических интересах или амбициях на общеевропейском уровне. Именно поэтому украинскому руководству стоит очень критически относиться к предложениям различных вояжеров и упорно проводить проукраинскую линию", — говорит Сенченко.

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По мнению эксперта, Путин тоже не случайно выбирает спаринг-партнеров для своих заявлений-страшилок.

"В условиях, когда он проиграл партию с нагнетанием истерии, ему для выхода из ситуации нужны беспринципные собеседники, которые, в первую очередь, играют сами в себя и готовы усиливать его абсурдные месседжи. И то, что прозвучало на встрече с Макроном, не только признак агонии проигравшего, но и вырвавшееся невольное подтверждение неуверенной позиции Путина по поводу украденного Крыма, – поясняет Андрей Сенченко. – Не сбылись мечты о ползучем признании "российского статуса" полуострова, так можем пригрозить войной со странами НАТО".

Российская "элита" понимает – Крым они не удержат

По словам экс-нардепа, те огромные суммы, которые Кремль осваивает в Крыму (в т.ч. на решение неразрешимой проблемы с водой) являются отнюдь не признаком уверенности в удержании украинского полуострова. Это, подчеркивает Андрей Сенченко, лишь очередная возможность кражи и отмывки огромных средств российских налогоплательщиков. Захваченный военной силой Крым для Путина и его окружения стал удобной "черной дырой", считает экс-зампредседателя Совмина АРК.

Андрей Сенченко обращает внимание: признаки понимания бесперспективности удержания Крыма в лапах РФ сквозят не только в том, что говорил Путин (мол, если Украина начнет воевать за Крым, то страны НАТО автоматически будут втянуты в эту войну). Примечательно заявление российского генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова. В качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания" он 31 января выпустил обращение против войны России с Украиной.

Причем в подготовке такой войны обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

"Это – будто "бомба", которая взорвалась на Красной площади. Ивашов – российский "ястреб". В свое время возглавлял управление международного сотрудничества Минобороны. Это важный в РФ пост. И он делает заявление от имени "Общероссийского офицерского собрания", что Путин совершает военное преступление. Что он идет полным ходом к аналогу Нюрнбергского процесса, где окажется на скамье подсудимых. Что войной с Украиной он уничтожает Российское государство. И Ивашов, что важно, вспомнил захват Крыма – как совершенно незаконный шаг со стороны РФ. После этого заявления последовало его интервью для радиостанции "Эхо Москвы", где он еще раз озвучил эти оценки, даже добавив в них жесткости. Подчеркиваю, Ивашов – не российский либерал, а российский "ястреб". И важно понимать, что это не его индивидуальный информационный "выхлоп". Думаю, что устами Ивашова высказалась часть окружения Путина. На тему, которую не могут высказать ему в лицо. Сделали через такую структуру и такого персонажа, которого невозможно, как олигарха раскулачить. Это весомая для России и российской армии фигура и в то же время малоуязвимая", – поясняет Андрей Сенченко.

Такой выпад, уверен он, говорит о серьезных процессах, которые происходят внутри России. В том числе на высшем уровне.

"Есть неприятие такой агрессивной политики Путина. Это не связно с тем, что у части его окружения где-то там проснулась любовь к демократии и международному праву. Просто такая политика угрожает их личным интересам. И в их понимании – ставит на грань угрозы развала российское государство, – поясняет эксперт. – Я бы связывал эти вещи. То, что у Путина "прорывалось" про Крым, и то, что идут такие заявления Ивашова. Это говорит о том, что российская "элита" понимает – Крым они не удержат. Вряд ли Крым вернется в Украину при живом Путине или Путине при власти. Но я думаю, что при смене власти в России практически наверняка Крым снова будет украинским".

Надо ставить ультиматумы в адрес России

Но Украина не должна пассивно ждать возвращения своих территорий, акцентирует Андрей Сенченко. По его словам, нам следует укреплять собственную армию – как аргумент в любых международных отношениях.

"Не обязательно силой оружия возвращать Крым. Но есть правило, подтвержденное веками: сильная дипломатия возможна лишь тогда, когда у тебя за спиной сильная армия. Проще говоря, с Украиной без сильной армии никто считаться не будет, в том числе при смене власти в России", – подчеркивает эксперт.

Что же касается угроз Путина на тему "большой войны" – это, по мнению Андрея Сенченко, выглядит не как проявление силы, а как признак слабости.

"Он явно проиграл в той партии, которую затеял. Расчет на то, что украинское общество из-за бряцанья российским оружием у границ упадет в обморок и начнет требовать от власти реализации предательских "минских договоренностей" не сработал", – отмечает эксперт.

Он также считает, что и с давлением на официальный Киев через условное мировое сообщество, особенно европейцев, тоже не все гладко.

"Во-первых, европейские страны, которые рельефно ощущают российскую угрозу (Балтийские государства, Польша, Норвегия, Швеция), сразу сформулировали жесткий ответ. Часть сытых стран Старой Европы, которые занимали соглашательскую с Москвой позицию, поняли, что на кону общеевропейская конструкция безопасности. И вынуждены были реагировать не так, как хотелось бы Кремлю, – поясняет Андрей Сенченко. – Во-вторых, в США еще большей стала двухпартийная поддержка Украины, равно как общественное мнение в пользу Киева. Что в какой-то мере скорректировало позицию Белого дома. Опять же, в пользу Киева. В-третьих, есть позиция Великобритании. Неимоверная поддержка Украины, в том числе вооружением. Инициатива о тройственном союзе: Великобритания-Украина-Польша. Это важно и сегодня, и на перспективу. Демонстрирует остальным европейским странам, что на теме общего понимания угроз и противодействия им могут появляться достаточно эффективные альянсы. Это предпосылки к определенному смещению центров влияния в Европе. В итоге часть тех, кто занимал пророссийскую позицию, вздрогнули. И стали вести себя немного иначе".

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Так что Путин проиграл эту комбинацию, считает Андрей Сенченко. И своими истеричными заявлениями просто пытается как-то спасти лицо.

"Понимая это, важно еще более сплотиться и занимать еще более жесткую позицию касательно России. И вместо того, чтобы торговаться с ней на тему НАТО, надо формулировать в ультимативной форме требования о прекращении агрессии против Украины, освобождении всех наших территорий и контролируемых Россией территорий Грузии и Молдовы, – уверен эксперт. – Перед украинским руководством сейчас две важные задачи. Тактическая – устоять под тем давлением, которое происходит с разных сторон. В том числе, со стороны определенных европейских игроков (точно не борцов за мир). Стратегическая – укрепление украинской армии, создание профессионального войска, которое будет гарантом нашей безопасности и возвращения всех территорий".

Фантомные боли Путина в меру приближения старости будут усиливаться

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко поясняет:

"Если ты что-то украл, ты всегда будешь бояться быть разоблаченным, и что у тебя заберут украденное. Так работает человеческая совесть. По всей видимости, она у Путина всё же есть. И он боится сильной Украины в НАТО. Поэтому и шантажирует весь мир фантомами биполярного противостояния США-Советский Союз. При этом фантомные боли Путина в меру приближения старости (а ему идет 70-й год) будут усиливаться, как и окончательное расставание его сознания с реальным миром. Для Путина его приближенные-лакеи с хорошими новостями создадут (уже создали) иллюзорный мир, где Россия всех победила, или вот-вот победит. Где Украина будет в составе нового Советского Союза, или поделена на несколько субъектов. В любом случае, Украина не может развиваться демократическим путем и обречена стать как минимум серой зоной. А про Крым вообще забыть под гнетом новых угроз и вызовов – таков кремлевский сюжет".

По словам эксперта, отношение Путина к НАТО – это именно фобия. Для Путина НАТО – символ победившего в "холодной войне" Запада, инструмент США. А новые члены Альянса по соседству – унижение России, замыкание ее в пространстве. Отсюда, поясняет Валерий Кравченко, концепция "осажденной крепости", где везде враги и никому нельзя верить. А тут еще "наступление" (исключительно в голове Путина) НАТО на бывшие страны Советского Союза, и Украину – ключ к российской империи.

"Что касается наших перспектив стать членами НАТО, то в таких условиях они, стоит признать, призрачны, к сожалению, – отмечает Валерий Кравченко. – Решение принимается консенсусом, и вряд ли страны, далекие от региона (или те же Франция и Германия), желают ввязываться в драку с ядерными ракетами Путина. Особенно в условиях прогрессирующего старческого маразма и его детского желания "поиграть напоследок в войнушку". Однако на бумаге за такое решение НАТО, конечно, никто не распишется – суверенитет и ценности демократии превыше всего".

При этом, акцентирует эксперт, у Украины нет другого стратегического пути – только членство в НАТО даст нам желанную защиту от соседа-насильника.

"Тактически можем выбирать маршрут сами, на данном этапе через "малые Альянсы" – Люблинский треугольник, Тройственный союз с Великобританией и Польшей, стратегическое партнерство США, – поясняет Валерий Кравченко. – Однако вектор один – на запад. Геть від Москви".

Напомним, Россия требует от НАТО неких гарантий безопасности, которые касаются Украины и ее вступления в Альянс.

По мнению экс-замминистра Георгия Туки, в Кремле заранее понимали, что получат от НАТО отрицательный ответ на свои ультиматумы.

И подобную позицию Запада Путин может использовать как повод для дальнейшей военной агрессии. Очередным витком напряжения являются совместные учения РФ и Беларуси, которые фактически заблокируют проход судов к украинским портам.