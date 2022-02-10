Укр

В России поняли, что не удержат Крым: чем опасен страх Путина перед Украиной

Автор
Андрей Питонов Андрей Питонов
Дата публикации
Читати українською
Автор
54
Стремление Путина любой ценой удержать оккупированный Крым не нравится российской "элите" Новость обновлена 10 февраля 2022, 17:20
Стремление Путина любой ценой удержать оккупированный Крым не нравится российской "элите"

Часть российской "элиты" понимает, что агрессивная политика Путина угрожает развалом РФ

На пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин предостерег от вступления Украины в НАТО, аргументировав, что в случае попытки Киева вернуть контроль над захваченным Крымом военным путем, странам Альянса придется вмешаться.

"Телеграф" поинтересовался у экспертов, действительно ли Путин так боится потери Крыма, или его НАТОфобия объясняется иными причинами?

Слова Путина – признак агонии проигравшего

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко рассуждает так:

"Если проанализировать состав и цели тех, кто в последнее время общался лично или по телефону с украинскими и российскими властями на тему возможного массированного наступления РФ на Украину, то кого из них можно назвать реальным борцом за мир или восстановление международного права? Неспроста приклеился ярлык – международные игроки. Понятно, что нельзя ставить всех в один ряд. Но чаще – каждый играет свою партию, основанную даже не на истинных национальных интересах своей страны, а на собственных, как правило, внутриполитических интересах или амбициях на общеевропейском уровне. Именно поэтому украинскому руководству стоит очень критически относиться к предложениям различных вояжеров и упорно проводить проукраинскую линию", — говорит Сенченко.

По мнению эксперта, Путин тоже не случайно выбирает спаринг-партнеров для своих заявлений-страшилок.

"В условиях, когда он проиграл партию с нагнетанием истерии, ему для выхода из ситуации нужны беспринципные собеседники, которые, в первую очередь, играют сами в себя и готовы усиливать его абсурдные месседжи. И то, что прозвучало на встрече с Макроном, не только признак агонии проигравшего, но и вырвавшееся невольное подтверждение неуверенной позиции Путина по поводу украденного Крыма, – поясняет Андрей Сенченко. – Не сбылись мечты о ползучем признании "российского статуса" полуострова, так можем пригрозить войной со странами НАТО".

Российская "элита" понимает – Крым они не удержат

По словам экс-нардепа, те огромные суммы, которые Кремль осваивает в Крыму (в т.ч. на решение неразрешимой проблемы с водой) являются отнюдь не признаком уверенности в удержании украинского полуострова. Это, подчеркивает Андрей Сенченко, лишь очередная возможность кражи и отмывки огромных средств российских налогоплательщиков. Захваченный военной силой Крым для Путина и его окружения стал удобной "черной дырой", считает экс-зампредседателя Совмина АРК.

Андрей Сенченко обращает внимание: признаки понимания бесперспективности удержания Крыма в лапах РФ сквозят не только в том, что говорил Путин (мол, если Украина начнет воевать за Крым, то страны НАТО автоматически будут втянуты в эту войну). Примечательно заявление российского генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова. В качестве председателя "Общероссийского офицерского собрания" он 31 января выпустил обращение против войны России с Украиной.

Причем в подготовке такой войны обвинил руководство России и президента Владимира Путина, которого призвал уйти в отставку.

"Это – будто "бомба", которая взорвалась на Красной площади. Ивашов – российский "ястреб". В свое время возглавлял управление международного сотрудничества Минобороны. Это важный в РФ пост. И он делает заявление от имени "Общероссийского офицерского собрания", что Путин совершает военное преступление. Что он идет полным ходом к аналогу Нюрнбергского процесса, где окажется на скамье подсудимых. Что войной с Украиной он уничтожает Российское государство. И Ивашов, что важно, вспомнил захват Крыма – как совершенно незаконный шаг со стороны РФ. После этого заявления последовало его интервью для радиостанции "Эхо Москвы", где он еще раз озвучил эти оценки, даже добавив в них жесткости. Подчеркиваю, Ивашов – не российский либерал, а российский "ястреб". И важно понимать, что это не его индивидуальный информационный "выхлоп". Думаю, что устами Ивашова высказалась часть окружения Путина. На тему, которую не могут высказать ему в лицо. Сделали через такую структуру и такого персонажа, которого невозможно, как олигарха раскулачить. Это весомая для России и российской армии фигура и в то же время малоуязвимая", – поясняет Андрей Сенченко.

Такой выпад, уверен он, говорит о серьезных процессах, которые происходят внутри России. В том числе на высшем уровне.

"Есть неприятие такой агрессивной политики Путина. Это не связно с тем, что у части его окружения где-то там проснулась любовь к демократии и международному праву. Просто такая политика угрожает их личным интересам. И в их понимании – ставит на грань угрозы развала российское государство, – поясняет эксперт. – Я бы связывал эти вещи. То, что у Путина "прорывалось" про Крым, и то, что идут такие заявления Ивашова. Это говорит о том, что российская "элита" понимает – Крым они не удержат. Вряд ли Крым вернется в Украину при живом Путине или Путине при власти. Но я думаю, что при смене власти в России практически наверняка Крым снова будет украинским".

Надо ставить ультиматумы в адрес России

Но Украина не должна пассивно ждать возвращения своих территорий, акцентирует Андрей Сенченко. По его словам, нам следует укреплять собственную армию – как аргумент в любых международных отношениях.

"Не обязательно силой оружия возвращать Крым. Но есть правило, подтвержденное веками: сильная дипломатия возможна лишь тогда, когда у тебя за спиной сильная армия. Проще говоря, с Украиной без сильной армии никто считаться не будет, в том числе при смене власти в России", – подчеркивает эксперт.

Что же касается угроз Путина на тему "большой войны" – это, по мнению Андрея Сенченко, выглядит не как проявление силы, а как признак слабости.

"Он явно проиграл в той партии, которую затеял. Расчет на то, что украинское общество из-за бряцанья российским оружием у границ упадет в обморок и начнет требовать от власти реализации предательских "минских договоренностей" не сработал", – отмечает эксперт.

Он также считает, что и с давлением на официальный Киев через условное мировое сообщество, особенно европейцев, тоже не все гладко.

"Во-первых, европейские страны, которые рельефно ощущают российскую угрозу (Балтийские государства, Польша, Норвегия, Швеция), сразу сформулировали жесткий ответ. Часть сытых стран Старой Европы, которые занимали соглашательскую с Москвой позицию, поняли, что на кону общеевропейская конструкция безопасности. И вынуждены были реагировать не так, как хотелось бы Кремлю, – поясняет Андрей Сенченко. – Во-вторых, в США еще большей стала двухпартийная поддержка Украины, равно как общественное мнение в пользу Киева. Что в какой-то мере скорректировало позицию Белого дома. Опять же, в пользу Киева. В-третьих, есть позиция Великобритании. Неимоверная поддержка Украины, в том числе вооружением. Инициатива о тройственном союзе: Великобритания-Украина-Польша. Это важно и сегодня, и на перспективу. Демонстрирует остальным европейским странам, что на теме общего понимания угроз и противодействия им могут появляться достаточно эффективные альянсы. Это предпосылки к определенному смещению центров влияния в Европе. В итоге часть тех, кто занимал пророссийскую позицию, вздрогнули. И стали вести себя немного иначе".

Так что Путин проиграл эту комбинацию, считает Андрей Сенченко. И своими истеричными заявлениями просто пытается как-то спасти лицо.

"Понимая это, важно еще более сплотиться и занимать еще более жесткую позицию касательно России. И вместо того, чтобы торговаться с ней на тему НАТО, надо формулировать в ультимативной форме требования о прекращении агрессии против Украины, освобождении всех наших территорий и контролируемых Россией территорий Грузии и Молдовы, – уверен эксперт. – Перед украинским руководством сейчас две важные задачи. Тактическая – устоять под тем давлением, которое происходит с разных сторон. В том числе, со стороны определенных европейских игроков (точно не борцов за мир). Стратегическая – укрепление украинской армии, создание профессионального войска, которое будет гарантом нашей безопасности и возвращения всех территорий".

Фантомные боли Путина в меру приближения старости будут усиливаться

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко поясняет:

"Если ты что-то украл, ты всегда будешь бояться быть разоблаченным, и что у тебя заберут украденное. Так работает человеческая совесть. По всей видимости, она у Путина всё же есть. И он боится сильной Украины в НАТО. Поэтому и шантажирует весь мир фантомами биполярного противостояния США-Советский Союз. При этом фантомные боли Путина в меру приближения старости (а ему идет 70-й год) будут усиливаться, как и окончательное расставание его сознания с реальным миром. Для Путина его приближенные-лакеи с хорошими новостями создадут (уже создали) иллюзорный мир, где Россия всех победила, или вот-вот победит. Где Украина будет в составе нового Советского Союза, или поделена на несколько субъектов. В любом случае, Украина не может развиваться демократическим путем и обречена стать как минимум серой зоной. А про Крым вообще забыть под гнетом новых угроз и вызовов – таков кремлевский сюжет".

По словам эксперта, отношение Путина к НАТО – это именно фобия. Для Путина НАТО – символ победившего в "холодной войне" Запада, инструмент США. А новые члены Альянса по соседству – унижение России, замыкание ее в пространстве. Отсюда, поясняет Валерий Кравченко, концепция "осажденной крепости", где везде враги и никому нельзя верить. А тут еще "наступление" (исключительно в голове Путина) НАТО на бывшие страны Советского Союза, и Украину – ключ к российской империи.

"Что касается наших перспектив стать членами НАТО, то в таких условиях они, стоит признать, призрачны, к сожалению, – отмечает Валерий Кравченко. – Решение принимается консенсусом, и вряд ли страны, далекие от региона (или те же Франция и Германия), желают ввязываться в драку с ядерными ракетами Путина. Особенно в условиях прогрессирующего старческого маразма и его детского желания "поиграть напоследок в войнушку". Однако на бумаге за такое решение НАТО, конечно, никто не распишется – суверенитет и ценности демократии превыше всего".

При этом, акцентирует эксперт, у Украины нет другого стратегического пути – только членство в НАТО даст нам желанную защиту от соседа-насильника.

"Тактически можем выбирать маршрут сами, на данном этапе через "малые Альянсы" – Люблинский треугольник, Тройственный союз с Великобританией и Польшей, стратегическое партнерство США, – поясняет Валерий Кравченко. – Однако вектор один – на запад. Геть від Москви".

Напомним, Россия требует от НАТО неких гарантий безопасности, которые касаются Украины и ее вступления в Альянс.

По мнению экс-замминистра Георгия Туки, в Кремле заранее понимали, что получат от НАТО отрицательный ответ на свои ультиматумы.

И подобную позицию Запада Путин может использовать как повод для дальнейшей военной агрессии. Очередным витком напряжения являются совместные учения РФ и Беларуси, которые фактически заблокируют проход судов к украинским портам.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Путин #Крым
Стремление Путина любой ценой удержать оккупированный Крым не нравится российской "элите"
Политика
В России поняли, что не удержат Крым: чем опасен страх Путина перед Украиной
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Стремление Путина любой ценой удержать оккупированный Крым не нравится российской "элите"
В России поняли, что не удержат Крым: чем опасен страх Путина перед Украиной
Дата публикации
Категория
Учебные военные действия продлятся 10 дней
Учения России и Беларуси: насколько близко они к Украине, карта
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак
У Зеленского ожидают его встречу с Путиным и очертили “красные линии” по Донбассу
Дата публикации
Категория
Украинский бизнесмен Александр Ярославский
СМИ сообщили о смертельной аварии с кортежем Ярославского – сам бизнесмен уже дал комментарий (фото)
Дата публикации
Категория
Иван Шмуратко
Фигурное катание и лыжная акробатика без Украины: итоги 6-го игрового дня на Олимпиаде-2022