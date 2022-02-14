Чтобы защитить от коррупции: Мининфраструктуры переводит моряков на норвежское тестирование

Украинские моряки переходят к международным процедурам подтверждения их квалификации. С 21 февраля 2022 заявки на проведение компьютерного тестирования принимаются только на норвежский тест Crew Evaluation System (CES) 6.0, говорится в сообщении, сообщило Министерство инфраструктуры.

CES-тестирование станет единственным способом подтверждения квалификации моряков, отметили в ведомстве.

Данный тест представляет собой экзамен на подтверждение квалификации — присвоение нового/очередного звания или подтверждение приобретенного звания (в случае недостатка соответствующего стажа).

Система теста содержит более 6500 вопросов с множественным выбором вариантов ответа и отвечает стандартам Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года.

"Переход исключительно на CES-тестирование изначально являлся нашим ключевым приоритетом. Однако ввиду реакции отрасли, в ноябре 2021 года мы приняли консенсусное решение — внедрить тест CES, оставив для моряков право выбирать между ним и украинским АСТ. На сегодняшний день можем смело говорить о положительной реакции украинских моряков на норвежский тест. Ведь это прозрачный инструмент, полностью исключающий любые коррупционные возможности. К сожалению, мы не можем такого сказать о тесте АСТ", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что Украина входит в топ-5 стран мира по количеству моряков. Учитывая уровень подготовки, знаний и в целом высокие профессиональные качества моряков, в Министерстве уверены, что отрасль готова к переходу к международным процедурам подтверждения стажа работы.

В ведомстве добавили, что с момента запуска CES-тестирования было проведено 188 экзаменов, из которых 118 были сданы моряками успешно.

Поводом к кардинальным изменениям в процессе тестирования моряков стала масштабная коррупционная схема, действовавшая в этой сфере многие годы и которую удалось сломать нынешнему руководству Министерства инфраструктуры совместно с СБУ.

Летом 2021 года киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему оформления разрешительных документов украинских моряков. Она ежегодно приносила ее организаторам до 150 млн долларов, сообщил ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Он добавил, что было принято решение о полной перестройке и диджитализации сферы дипломирования моряков. В рамках этого и был введен экспериментальный проект по тестированию моряков на базе международной системы Crew Evaluation System 6.0.