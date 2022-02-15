Укр

В Раду не явились десятки нардепов: какая фракция поредела больше всех

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Заседание ВРУ 15 февраля. Фото: "Телеграф" Новость обновлена 15 февраля 2022, 13:12
Заседание ВРУ 15 февраля. Фото: "Телеграф"

В парламент на заседание не пришло больше 50 нардепов

Во вторник, 15 февраля, проходит очередное заседание Верховной Рады Украины, на которое не явились 56 народных депутатов. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, отсутствуют на заседании:

  • 18 нардепов от фракции "Слуга народа",
  • 14 — "Оппозиционная платформа — За жизнь",
  • 2 — "Европейская солидарность",
  • 4 – "Батькивщина",
  • 3 – "Голос",
  • 3 — депутатской группы "Партия "За будущее",
  • 2 — депутатской группы "Доверие",
  • 10 внефракционных.

Среди "слуг", которые во вторник не пришли в парламент, в частности, Ирина Аллахвердиева, Марина Бардина, Андрей Герус, Дмитрий Костюк, Андрей Одарченко и другие. Также нет Ирины Геращенко и Нины Южининой от "ЕС". Среди ОПЗЖ в "прогульщиках" зафиксированы Илья Кива, Наталья Королевская, Тарас Козак, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин, Григорий Суркис. Кроме того, отсутствуют Сергей Тарута ("Батькивщина"), Александра Устинова ("Голос"), внефракционные Александр Дубинский и Вадим Новинский.

Отметим, что на фоне информации о возможном вторжении России в Украину 15-16 февраля стало известно о якобы отъезде некоторых бизнесменов и политиков из Украины. В частности, по данным "Украинской правды", в перечне олигархи Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, нардепы Игорь Абрамович и Вадим Новинский.

Напомним, на решение известных персон покинуть страну, когда обострилась ситуация вокруг угрозы вторжения России, отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Гарант считает, что к действиям этих людей следует подойти справедливо. Более того, Зеленский дал одни сутки политикам и бизнесменам, чтобы те вернулись в Украину.

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#Верховная Рада #Нардепы #Засідання
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