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Главы "Большой семерки" срочно соберутся из-за России и Украины: детали

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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Международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира Новость обновлена 16 февраля 2022, 10:43
Международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира

Министры иностранных дел G7 проведут внеплановую встречу

В пятницу, 18 февраля, "Большая семерка" соберется на внеочередное экстренное совещание, чтобы обсудить возможное усиление агрессии со стороны России, а также возможность вторжения российской армии на украинские территории.

Указанную информацию обнародовало японское агентство Kyodo, ссылаясь на собственные проверенные источники.

Согласно предварительным сведениям, во время внепланового совещания, которое должно состояться на трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, министры иностранных дел будут обсуждать вероятность вторжения России на территорию украинского государства.

А мы в свою очередь отметим, что в список стран "Большой семерки" входят Америка, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Евросоюз.

Ранее "Телеграф" сообщал, как несколькими днями ранее президенты Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с главой США Джо Байденом и предложил американскому президенту посетить Киев, чтобы обсудить важные вопросы относительно вероятного решения Путина усилить агрессию на украинских границах, а также по мерам деэскалации ситуации.

Теги:
#Украина #Совещание #Вторжение #Большая семерка
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