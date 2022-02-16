Зеленскому и Путину снова предложили встретиться: названо место

Дата предполагаемых переговоров пока неизвестна

Украинский президент Владимир Зеленский может в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. С предложением трехсторонней встречи политиков выступил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Такую информацию предоставило издание CNN Turk.

По словам Эрдогана, окончательное решение насчет проведения переговоров должны принять в Кремле. При этом Зеленский, как утверждает турецкий лидер, благосклонно относится к подобному предложению.

"Если господин Путин так же положительно подойдет к этому вопросу, надеюсь, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре. А пока я хочу узнать у него, как он смотрит на это, в ходе телефонных переговоров", — заявил Реджеп Эрдоган.

Политик подчеркивает, что к такому шагу его подталкивает нежелание лицезреть настоящую войну среди ближайших соседей. Такое развитие событий Эрдоган называет "плохим знаком".

Разумеется, окончательное решение Кремля, как и предполагаемая дата встречи президентов, пока неизвестна.

Следует напомнить, что Турция уже не впервые предлагает свои услуги в качестве посредника между Киевом и Москвой. Впервые о возможности провести трехсторонний саммит Эрдоган говорил еще в начале февраля после того, как побывал с официальным визитом в столице Украины.

Также "Телеграф" писал, что Стамбул способен заменить Минск в качестве площадки для очных переговоров Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Несмотря на то, что сейчас вся работа ТКГ проходит онлайн через коронавирусные ограничения, рано или поздно к формату "face-to-face" придется вернуться.