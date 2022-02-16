Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности

Больше всего внимания уделено российской агрессии против украинского государства

Президент Владимир Зеленский подписал решение касаемо стратегии национальной безопасности, которое было подготовлено членами СНБО. Документ выделяет несколько главных угроз, с которыми власти предстоит бороться на всех уровнях.

Подробнее ознакомиться с документом можно на сайте Офиса президента.

Следует отметить, что Стратегия состоит из четырех пунктов: общих объяснений, перечисления угроз, целей нынешней власти по их устранению и перечня действий, что будут это обеспечивать.

Среди главных угроз можно выделить целых три:

военная агрессия Российской Федерации , которая все еще контролирует оккупированные Крым и часть Донбасса;

, которая все еще контролирует оккупированные Крым и часть Донбасса; отечественные олигархи и их влияние на политические и другие процессы в стране;

и их влияние на политические и другие процессы в стране; бедность украинцев, которая снижает доверие людей к государству и способна спровоцировать акты насилия.

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Ответственными за соблюдение Стратегии определены Служба безопасности Украины, а также Кабмин. Представители этих структур обязуются ежегодно отчитываются перед СНБО.

Наибольшее внимание к России, как угрозе украинской нацбезопасности, не является чем-то удивительным. К этому располагают не только восемь лет войны, что продолжается на Донбассе, но и события последних недель. Напомним, что Украина вместе с западными партнерами уже длительное время пытается выяснить истинную цель расположения российских войск у своих восточных границ.

Добавим, что многие иностранные СМИ прогнозировали начало масштабной войны на 16 февраля. Однако накануне стало известно о начале отвода армии РФ вглубь страны. К тому же на защиту Украины в очередной раз выступил американский президент Джозеф Байден.