Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности
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Больше всего внимания уделено российской агрессии против украинского государства
Президент Владимир Зеленский подписал решение касаемо стратегии национальной безопасности, которое было подготовлено членами СНБО. Документ выделяет несколько главных угроз, с которыми власти предстоит бороться на всех уровнях.
Подробнее ознакомиться с документом можно на сайте Офиса президента.
Следует отметить, что Стратегия состоит из четырех пунктов: общих объяснений, перечисления угроз, целей нынешней власти по их устранению и перечня действий, что будут это обеспечивать.
Среди главных угроз можно выделить целых три:
- военная агрессия Российской Федерации, которая все еще контролирует оккупированные Крым и часть Донбасса;
- отечественные олигархи и их влияние на политические и другие процессы в стране;
- бедность украинцев, которая снижает доверие людей к государству и способна спровоцировать акты насилия.
Ответственными за соблюдение Стратегии определены Служба безопасности Украины, а также Кабмин. Представители этих структур обязуются ежегодно отчитываются перед СНБО.
Наибольшее внимание к России, как угрозе украинской нацбезопасности, не является чем-то удивительным. К этому располагают не только восемь лет войны, что продолжается на Донбассе, но и события последних недель. Напомним, что Украина вместе с западными партнерами уже длительное время пытается выяснить истинную цель расположения российских войск у своих восточных границ.
Добавим, что многие иностранные СМИ прогнозировали начало масштабной войны на 16 февраля. Однако накануне стало известно о начале отвода армии РФ вглубь страны. К тому же на защиту Украины в очередной раз выступил американский президент Джозеф Байден.
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