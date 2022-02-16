Укр

Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
24
Зеленский поддержал решение СНБО Новость обновлена 16 февраля 2022, 18:03
Зеленский поддержал решение СНБО

Больше всего внимания уделено российской агрессии против украинского государства

Президент Владимир Зеленский подписал решение касаемо стратегии национальной безопасности, которое было подготовлено членами СНБО. Документ выделяет несколько главных угроз, с которыми власти предстоит бороться на всех уровнях.

Подробнее ознакомиться с документом можно на сайте Офиса президента.

Следует отметить, что Стратегия состоит из четырех пунктов: общих объяснений, перечисления угроз, целей нынешней власти по их устранению и перечня действий, что будут это обеспечивать.

Среди главных угроз можно выделить целых три:

  • военная агрессия Российской Федерации, которая все еще контролирует оккупированные Крым и часть Донбасса;
  • отечественные олигархи и их влияние на политические и другие процессы в стране;
  • бедность украинцев, которая снижает доверие людей к государству и способна спровоцировать акты насилия.

Ответственными за соблюдение Стратегии определены Служба безопасности Украины, а также Кабмин. Представители этих структур обязуются ежегодно отчитываются перед СНБО.

Наибольшее внимание к России, как угрозе украинской нацбезопасности, не является чем-то удивительным. К этому располагают не только восемь лет войны, что продолжается на Донбассе, но и события последних недель. Напомним, что Украина вместе с западными партнерами уже длительное время пытается выяснить истинную цель расположения российских войск у своих восточных границ.

Добавим, что многие иностранные СМИ прогнозировали начало масштабной войны на 16 февраля. Однако накануне стало известно о начале отвода армии РФ вглубь страны. К тому же на защиту Украины в очередной раз выступил американский президент Джозеф Байден.

Теги:
#Украина #СНБО #Национальная безопасность #Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Политика
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль может вскоре покинуть пост премьера
Шмыгалю ищут замену: уже есть две кандидатуры
Дата публикации
Категория
Зеленский поддержал решение СНБО
Зеленский обозначил главные угрозы для Украины: подписана стратегия нацбезопасности
Дата публикации
Категория
Ryanair не видит причин отменять полеты в Украину
Воздушная блокада отменяется? Одна из авиакомпаний не планирует прекращать полеты в Украину
Дата публикации
Категория
Фристайлист Александр Абраменко
Растит сына с российской спортсменкой: чем известен украинский олимпийский чемпион Александр Абраменко
Дата публикации
Категория
Провокация против Генконсульства РФ во Львое была организована пророссийским криминалом
Боксер из Горловки с криминальными связями: "Телеграф" узнал, кто поджег генконсульство РФ во Львове