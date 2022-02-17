Резников откровенно оценил, как на Украину влияют сообщения о вторжении

Министр подчеркивает, что война в Украине длится уже восьмой год

Угроза вторжения российских войск вызвала немало дискуссий и просчета различных сценариев нападения. При этом публикация инсайдов западными СМИ о вероятных планах Кремля насчет войны не всегда действовала во благо Украины.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Алексей Резников.

По его мнению, сообщения о подготовке России к вторжению имеют сразу две стороны. Первая, позитивная, — это привлечение внимания всего мира. Чиновник говорит, что многие иностранцы лишь в прошлом году узнали о том, что Украина держит оборону против Кремля, а в стране идет война.

"Самое важное, что это взбодрило вас [Запад — ред.] и стало предметом вашей повестки дня, вашего политикума", — отметил Резников.

Также он добавил, что благодаря мощной информационной волне многие западные партнеры усилили свою материальную и военную помощь стране. По его словам, сейчас Украина имеет то, о чем раньше "и не мечтала".

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При этом есть и минусы у подобных сообщений. В первую очередь это касается нагнетания общих настроений и, как результат, возникновение паники. Кроме самих украинцев, на это очень реагирует и финансовый рынок.

"Нам нужно удерживать курс гривны, нам нужно объяснять: народ, у нас с экономикой все хорошо, — подчеркнул министр. — Но люди живут в тревоге".

Алексей Резников призвал украинцев во всем соблюдать баланс. Особенно, если вопрос касается информационной гигиены. Любой информации не стоит доверять вслепую, а стоит проверять, по крайней мере, из нескольких источников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация на границе с Россией все еще остается напряженной. По мнению президента Владимира Зеленского, расслабляться еще рано, ведь вооружение и личный состав путинской армии по-прежнему находится на месте.

Также мы рассказывали, какой ответ на вероятное вторжение РФ готовы предоставить в НАТО.