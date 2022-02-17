Укр

Резников откровенно оценил, как на Украину влияют сообщения о вторжении

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
116
По мнению Резникова, многие украинцы сейчас стали заложниками ложной паники Новость обновлена 17 февраля 2022, 09:58
По мнению Резникова, многие украинцы сейчас стали заложниками ложной паники

Министр подчеркивает, что война в Украине длится уже восьмой год

Угроза вторжения российских войск вызвала немало дискуссий и просчета различных сценариев нападения. При этом публикация инсайдов западными СМИ о вероятных планах Кремля насчет войны не всегда действовала во благо Украины.

Такое мнение в интервью "РБК-Украина" высказал министр обороны Алексей Резников.

По его мнению, сообщения о подготовке России к вторжению имеют сразу две стороны. Первая, позитивная, — это привлечение внимания всего мира. Чиновник говорит, что многие иностранцы лишь в прошлом году узнали о том, что Украина держит оборону против Кремля, а в стране идет война.

"Самое важное, что это взбодрило вас [Запад — ред.] и стало предметом вашей повестки дня, вашего политикума", — отметил Резников.

Также он добавил, что благодаря мощной информационной волне многие западные партнеры усилили свою материальную и военную помощь стране. По его словам, сейчас Украина имеет то, о чем раньше "и не мечтала".

При этом есть и минусы у подобных сообщений. В первую очередь это касается нагнетания общих настроений и, как результат, возникновение паники. Кроме самих украинцев, на это очень реагирует и финансовый рынок.

"Нам нужно удерживать курс гривны, нам нужно объяснять: народ, у нас с экономикой все хорошо, — подчеркнул министр. — Но люди живут в тревоге".

Алексей Резников призвал украинцев во всем соблюдать баланс. Особенно, если вопрос касается информационной гигиены. Любой информации не стоит доверять вслепую, а стоит проверять, по крайней мере, из нескольких источников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация на границе с Россией все еще остается напряженной. По мнению президента Владимира Зеленского, расслабляться еще рано, ведь вооружение и личный состав путинской армии по-прежнему находится на месте.

Также мы рассказывали, какой ответ на вероятное вторжение РФ готовы предоставить в НАТО.

Теги:
#Украина #Россия #Минобороны #Война #Угроза #Алексей Резников
Обстрел застал детей и воспитателей врасплох
В регионах
Боевики на Донбассе обстреляли из минометов детский сад, когда там были дети: фото разрушений
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрел застал детей и воспитателей врасплох
Боевики на Донбассе обстреляли из минометов детский сад, когда там были дети: фото разрушений
Дата публикации
Категория
По мнению Резникова, многие украинцы сейчас стали заложниками ложной паники
Резников откровенно оценил, как на Украину влияют сообщения о вторжении
Дата публикации
Категория
Покойному Юрию Победе было всего 28 лет
Был убит? Пропавшего под Ровно военного нашли мертвым (фото)
Дата публикации
Категория
Есть несколько вариантов, зачем в РФ подвесили вопрос о признании "ЛДНР"
Россия заговорила о признании "ЛНР"-"ДНР": три сценария для Донбасса и Украины
Дата публикации
Категория
Камила Валиева
Финал в хоккее и фигурное катание: прямая трансляция 13-го игрового дня на Олимпиаде в Пекине