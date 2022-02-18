Укр

Лукашенко сдал кал: в сети поиздевались над видео встречи с Путиным

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Лидеры Беларуси и России на встрече Новость обновлена 18 февраля 2022, 15:04
Лидеры Беларуси и России на встрече

Путин отказался от уже привычного для всех "антиковидного стола" и встретился с Лукашенко "вплотную"

Сеть разразилась шутками из-за объятий самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным во время их очередной встречи. Причиной саркастических высказываний украинцев стала информация об усилении ограничительных мер по недопущению инфицирования коронавирусом лидера России, которую ранее удалось добыть журналистам. В частности, речь идет о том, что все чиновники, планирующие встретиться с Путиным, должны накануне сдать анализ кала.

На кадрах видео, обнародованном украинским журналистом Сергеем Руденко, видно, как непризнанный мировым сообществом руководитель белорусского государства Александр Лукашенко, улыбаясь, спешно подходит к российскому лидеру и обнимает его. В свою очередь, Путин, явно не против такой радушной встречи, отвечает на объятия взаимностью.

В подписи под публикацией журналист отмечает, что, судя по всему, Лукашенко кал для анализов сдал, если ему все же разрешили обнять Путина.

Видео встречи Путина и Лукашенко

В комментариях под публикацией пользователи шутят, мол, перед объятиями с Путиным президенту Беларуси пришлось трое суток вымачиваться в хлорке. Других обеспокоил вопрос, почему президенты во время объятий не целовались.

Реакция пользователей сети
Реакция пользователей сети

Кроме этого, в сети успели заметить и размер стола, за которым проходили переговоры лидеров, и высмеять его в том же ключе:

"По размерам стола на встречах Путина можно определить, сдавал ли его собеседник г**но перед встречей".

Как проходила встреча президентов
Как проходила встреча президентов

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин начал скрываться от других чиновников за "антиковидным" столом, длина которого, мягко говоря, впечатляет.

Теги:
#Путин #Александр Лукашенко #Встреча #Анализы
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