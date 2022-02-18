Лукашенко сдал кал: в сети поиздевались над видео встречи с Путиным

Путин отказался от уже привычного для всех "антиковидного стола" и встретился с Лукашенко "вплотную"

Сеть разразилась шутками из-за объятий самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным во время их очередной встречи. Причиной саркастических высказываний украинцев стала информация об усилении ограничительных мер по недопущению инфицирования коронавирусом лидера России, которую ранее удалось добыть журналистам. В частности, речь идет о том, что все чиновники, планирующие встретиться с Путиным, должны накануне сдать анализ кала.

На кадрах видео, обнародованном украинским журналистом Сергеем Руденко, видно, как непризнанный мировым сообществом руководитель белорусского государства Александр Лукашенко, улыбаясь, спешно подходит к российскому лидеру и обнимает его. В свою очередь, Путин, явно не против такой радушной встречи, отвечает на объятия взаимностью.

В подписи под публикацией журналист отмечает, что, судя по всему, Лукашенко кал для анализов сдал, если ему все же разрешили обнять Путина.

Видео встречи Путина и Лукашенко

В комментариях под публикацией пользователи шутят, мол, перед объятиями с Путиным президенту Беларуси пришлось трое суток вымачиваться в хлорке. Других обеспокоил вопрос, почему президенты во время объятий не целовались.

Реакция пользователей сети

Кроме этого, в сети успели заметить и размер стола, за которым проходили переговоры лидеров, и высмеять его в том же ключе:

"По размерам стола на встречах Путина можно определить, сдавал ли его собеседник г**но перед встречей".

Как проходила встреча президентов

Ранее "Телеграф" сообщал, как российский президент Владимир Путин начал скрываться от других чиновников за "антиковидным" столом, длина которого, мягко говоря, впечатляет.