Отвечать асимметрично: экс-глава СНБО указал выигрышную стратегию по Донбассу

Данилюк объяснил, почему Украине лучше не применять контрбатарейные системы на Донбассе

Экс-секретарь СНБО Украины (2019), бывший министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк считает, что в случае обострения на Донбассе Украина должна наносить асимметричные удары. Как передает "Телеграф", такое мнение он высказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" в пятницу, 18 февраля.

По словам Данилюка, в последние годы украинским бойцам запрещали стрелять в ответ и даже создавали финансовую мотивацию, чтобы они не реагировали на действия оккупантов.

"Это только расслабляет армию, — уверен Данилюк. — Но ведь Россия будет провоцировать до тех пор, пока не отвечать будет невозможно. Отвечать надо".

По мнению экс-главы СНБО, Украине не следует пользоваться контрбатарейными системами, а попытаться пойти другим путем в борьбе с провокациями врага. Данилюк объясняет: если российские наемники стреляют прямо рядом с детскими садами или школами, то у украинской стороны, даже при наличии точных координат, есть риск попасть не в оккупантов, а в ту же школу.

"Ответ должен быть несколько иным. Вот мы знаем, где находится скопление их войск и живой силы, то нужно отвечать именно по ним. Они будут бояться стрелять, потому что потом получат по голове. Поэтому нам не следует отвечать конкретно, а надо наносить асимметричные удары", — сообщил Данилюк в эфире.

Как сообщалось, так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко в пятницу вечером показал, как стреляет из артиллерийской установки вблизи Станицы Луганской.