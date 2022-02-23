Укр

Нужно быть готовыми: нардеп-"киборг" спрогнозировал дальнейший удар Путина по Украине

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Роман Костенко воевал на передовой, а сейчас работает депутатом в Раде Новость обновлена 23 февраля 2022, 16:57
Роман Костенко воевал на передовой, а сейчас работает депутатом в Раде

Есть способы остановить агрессора, считает политик

Ветеран АТО, воевавший за ДАП, а ныне нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко считает, что Россия может продолжить эскалацию на Донбассе.

Такое мнение он высказал "Телеграфу" в кулуарах Верховной Рады 23 февраля.

Костенко подчеркнул, что еще до событий 17 февраля, когда Россия выступила с угрозами, а на Донбассе произошли масштабные обстрелы, вариант эскалации на Востоке был наиболее вероятным, поскольку у границ наблюдалось равномерное распределение сил и средств противника.

"Сейчас вероятнее всего — они будут и дальше эскалировать, это зависит от многих факторов, как внутренних, так и внешних, могут продолжить эскалацию для расширения "границ" так называемых "Л/ДНР" до административных границ Украины. Мы должны быть к этому готовы", — высказался политик.

Также он добавил, что в целом санкции могут сдержать Россию: "Нужны более жесткие санкции сейчас и помогать Украине оружием".

Нардеп Костенко о вторжении России в Украину

Как сообщал "Телеграф", напряжение между Россией и Украиной достигло максимума 21 февраля, когда президент РФ Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Но в целом уже около недели обстановка на Донбассе неспокойная, боевики регулярно обстреливают мирных жителей, — сегодня утром накрыли людей "Градами".

На фоне всего этого в Украине ввели чрезвычайное положение (понятное объяснение, что это значит, можете прочитать в нашем материале).

Кроме того, в Украине стартовал призыв резервистов.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Донбасс #Роман Костенко
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