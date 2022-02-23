"Минска" больше нет: главарь боевиков "ДНР" поставил ультиматум Киеву

Пушилин требует добровольно вывести ВСУ из Донбасса

Главарь террористического квазигосударственного образования "Донецкая народная республика" Денис Пушилин заявил о том, что Украина должна добровольно вывести войска Вооруженных сил с территории Донецкой области и отметил, что минских соглашений больше не существует.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на интервью Пушилина, обнародованное в среду, 23 февраля, на YouTube-канале "Соловьев Live".

В своем заявлении главарь боевиков так называемой "ДНР" сообщил, что на сегодняшний день минских соглашений уже нет, а независимость "ЛДНР" официально признана. Кроме того, он добавил, что Украина должна в добровольном порядке вывести войска и вооружение ВСУ с территорий "ОРДЛО".

"Сейчас стоит вопрос, что делать с тем накоплением техники, личного состава и вооружения, которые есть с той стороны линии столкновения, вооружённые формирование Украины. Что с ними делать? Лучший вариант – это, чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли свое оружие", – сказал он.

Напомним, что ранее, 21 февраля, глава российского государства Владимир Путин официально признал независимость временно оккупированных "ЛДНР", а также подписал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и так называемыми "независимыми республиками Донбасса".

Также "Телеграф", что Россия никак не может определиться с границами "независимых "ЛДНР".