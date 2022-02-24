Путин ведет бесконтактную войну, но выбить ВСУ из городов не получится, — Бутусов

Украинский журналист Юрий Бутусов уверен, что активная оборона городов сможет сковать российское наступление

Обстановка на 11:00.

Российская армия преодолела расстояние 40 км до Харькова. Также русские войска идут на Сумы. В этом нет ничего катастрофического, потому что физически прикрыть 2000 км границы невозможно. Оборона нашей армии будет строиться вокруг больших городов.

Именно активная оборона городов сможет сковать российское наступление и реализовать возможности нашего современного вооружения и артиллерии. Россиян остановят исключительно потери.

Сейчас Путин пытается вести маневренную бесконтактную войну, но выбить ВСУ из городов таким образом невозможно. Россиянам придется драться, а не кататься по тылам.

Поэтому мы сейчас смотрим на развитие обстановки, понимая и наши слабые и сильные стороны.

Эффективность международной поддержки Украины зависит от силы нашего сопротивления в любом месте, где развертывается оборона.

Политические возможности и помощь союзников будут максимально эффективны, когда Украина покажет, как мощно мы сопротивляемся врагу. Теперь каждый должен сделать все, что способен ради нашего народа и нашего будущего.

Паника сейчас никому не поможет. Надо действовать. Мы не проиграли. Мы несем потери, но наша армия наносит мощные удары по врагу. Это не прогулка для Путина.

Слава Украине.