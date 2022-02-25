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Путин согласился на переговоры с Украиной и назначил место

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Владимир Путин Новость обновлена 25 февраля 2022, 15:42
Владимир Путин

Лидер РФ предложил встретиться в Минске

Российский президент Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.

Указанную информацию обнародовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, — передают росСМИ.

Как отметил представитель Кремля, в делегацию со стороны РФ войдут представители Министерства обороны, Министерства иностранных дел и работники администраций.

"Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Сначала президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это собственно и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что главной целью "российской спецоперации", которая 24 февраля была развернута российскими оккупантами на территории украинского государства, является действующий гарант Украины Владимир Зеленский.

Также напомним, что спикер Верховной Рады Украины обратился к правительствам мира с призывом на закрытое небо над Чернобыльской АЭС.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Перемовини
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