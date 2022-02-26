Укр

"Уничтожьте экономику РФ ": Кулеба в очередной раз призвал мир помочь Украине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дмитрий Кулеба Новость обновлена 26 февраля 2022, 10:18
Дмитрий Кулеба

Россию нужно полностью изолировать от мира.

Украина третий день дает отпор войскам России, которая пошла на полномасштабное вторжение утром 24 февраля. МИД Украины продолжает призывать мир к решительным действиям против страны-агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовал в Twitter фото обстрелянного жилого дома в Киеве, призывал к полной изоляции России.

"Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", — написал министр.

Отметим, что мировое сообщество помогает Украине оружием и боеприпасами. 26 февраля Польша направила первую колонну с боеприпасами для украинских Вооруженных сил.

Также страны вводят санкции: вслед за Британией, против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввели персональные санкции в США.

В Европейском союзе в ночь на 26 февраля утвердили второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.

Теги:
#Россия #МИД #Дмитрий Кулеба
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