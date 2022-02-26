"Уничтожьте экономику РФ ": Кулеба в очередной раз призвал мир помочь Украине

Россию нужно полностью изолировать от мира.

Украина третий день дает отпор войскам России, которая пошла на полномасштабное вторжение утром 24 февраля. МИД Украины продолжает призывать мир к решительным действиям против страны-агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, опубликовал в Twitter фото обстрелянного жилого дома в Киеве, призывал к полной изоляции России.

"Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ", — написал министр.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Отметим, что мировое сообщество помогает Украине оружием и боеприпасами. 26 февраля Польша направила первую колонну с боеприпасами для украинских Вооруженных сил.

Также страны вводят санкции: вслед за Британией, против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова ввели персональные санкции в США.

В Европейском союзе в ночь на 26 февраля утвердили второй пакет санкций против России за ее вторжение в Украину.