"Россия показала, какой она стала": Зеленский сообщил новую информацию о войне

Президент рассказал все, что нужно знать украинцам по состоянию на сейчас

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 28 февраля с заявлением и рассказал о том, какова ситуация в нашей стране по состоянию на сегодняшний день.

Вот главные тезисы лидера:

Желаю здоровья украинские герои! Пятые сутки полномасштабной войны России против народа Украины. Стоим крепко. Мы пережили за это время столько, сколько другим народам может не выпасть и за десятки лет. Нам долго говорили, что украинцы в чем-то не такие. Что должны десятилетиями выполнять "домашние задания". Поэтому мы часто не замечали, на что мы с вами реально способны. А вот сейчас проявили себя по полной. И это вдохновляет. Каждого. Каждую.

В каждом разговоре с нашими партнерами я слышу искреннее уважение. Украинцы показали миру, кто мы. И Россия показала, какой она стала. Просто вдумайтесь в это: за время российского вторжения – всего за четверо суток – в результате российских обстрелов погибли шестнадцать украинских детей. Шестнадцать! 45 детей ранены.

Каждое преступление, каждый обстрел, которые они совершают против нас, сплачивают нас и наших партнеров еще больше. Россия не верила в столь солидарную и мощную реакцию. Но украинцы сменили эту историю. Евросоюз решил снабжать нас оружием. Мы благодарны. Вчера я говорил с Урсулой фон дер Ляен, президентом Еврокомиссии, о дальнейших – еще более сильных – шагах. Европейцы отдают себе отчет, что наши солдаты борются за наше государство, а значит и за всю Европу. За мир для всех европейских стран, за жизнь детей, за равноправие, за демократию. И это дает нам полное право сделать следующее.

Мы обращаемся к Европейскому Союзу по безотлагательному присоединению Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно.

Вчера разговаривал с президентами Португалии, Литвы, Франции, Польши. Особенно я благодарен Анджею Дуде. Говорил с премьерами Бельгии, Испании и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Поддержка нашей антивоенной коалиции – безусловная и беспрецедентная.

Европа закрыла небо для всех русских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты – какой будет падение рубля. Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, будто война прошла и их территорией. Зачем все это вам? Российским матерям, русским учителям, русским бизнесменам и всем остальным. Зачем?

Уже четыре с половиной тысячи русских солдат убиты. Почему они пришли сюда? Ради чего колонны вашей бронетехники идут против нас из Крыма? Ялта, Евпатория, Судак, Симферополь… Это не названия военных лагерей для танкистов. Еще раз: четыре с половиной тысячи убитых российских солдат. Бросайте вашу технику. Уходите отсюда. Не верьте вашим командирам. Не верьте вашим пропагандистам. Просто спасите ваши жизни.

Каждый час мы посвящаем усилению нашего государства. Каждый, кто может принять участие в борьбе с оккупантами, должен это делать. Поэтому было принято решение непростое – с моральной точки зрения, но полезное – с точки зрения нашей защиты. В условиях военного положения участники боевых действий – украинцы с реальным боевым опытом – будут освобождены из-под стражи и смогут компенсировать свою вину в самых горячих точках войны. Еще с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас – оборона.

Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так получилось, что каждый из нас воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!

Обращение Зеленского

Напомним, к моменту выхода новости в Беларуси начинаются переговоры Украины со странами-агрессорами.