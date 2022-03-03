Хочет ввести в Украину войска ОДКБ? путин отличился новым законопроектом

В российской госдуме был зарегистрирован законопроект от кровавого диктатора владимира путина, который предполагает возможность внесения изменения в Соглашение касаемо миротворческой деятельности ОДКБ. Судя по всему, это еще одна попытка агрессора попытаться ударить по Украине в военном плане.

Подробности сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

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Документом предусматривается вероятное использование войск ОДКБ в миротворческих операциях. При этом осуществлять все руководство хотят разрешить "координирующему-члену ОДКБ". И хотя уточнений нет, но, скорее всего, такой страной хотят сделать российскую федерацию.

Отметим, что любых "миротворцев" ОДКБ могут отправлять на задания только по разрешению Совбеза ООН.

При этом у некоторых стран, подписавших договор о коллективной безопасности, уже возникают сомнения в настоящих намерения путина.

"Армения должна приложить все усилия, чтобы не вмешиваться в войну против Украины", — отметил представитель партии "Национальное возрождение" Тигрян Григорян на своей Facebook-странице.

Отметим, что только за первую неделю войны в Украине российская армия понесла потери личного состава в количество более 9000 человек.

По словам Главнокомандующего сил ВСУ Валерия Залужного, противник настолько обескуражен своим проигрышем по всех фронтах, что даже начинает мобилизацию новых резервов, дабы попытаться с новой силой вторгнуться в Украину. Однако наши защитники продолжат свою борьбу, дабы не допустить этого.