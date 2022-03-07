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В Гааге начался суд над россией по делу о войне в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Скамья подсудимых ждет всех причастных Новость обновлена 07 марта 2022, 11:43
Скамья подсудимых ждет всех причастных

Виновники трагедии обязательно ответят за случившееся

В Международном уголовном суде в Гааге в понедельник, 7 марта, началось первое слушанье касаемо дела о войне россии против Украины. Заседание уже было открыто, рассмотрение получило ход.

Подробности сообщает "Телеграф", ссылаясь на "УНН".

По словам нардепа Федора Вениславского, сейчас международное сообщество наконец-то сможет оценить настоящие масштабы злодеяний россии. Все военные преступления будут задокументированы, чтобы не упустить ни одного из виновников трагедии.

"Результат мы получим в течение нескольких месяцев, года, а то и нескольких лет, ведь это очень тщательная деятельность. Но мы получим результат в виде конкретных приговоров суда Международного уголовного суда в отношении военных преступников России", — подчеркнул политик.

Также он напомнил, что у военных преступлений срока давности нет. Поэтому все, кто так или иначе причастен к кровавой бойне на территории Украины, будут наказаны по заслугам.

Следует напомнить, что Международный уголовный суд (МУС) начал расследование военных преступлений российской армии против Украины по собственному желанию. С такой инициативой выступил главный прокурор учреждения Карим Хан.

Теги:
#Украина #Россия #Суд #Гаага #Война
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