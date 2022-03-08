"Не позволим поставить крест на украинцах": новое обращение Зеленского

Президент рассказал о ситуации в стране

Украинский президент Владимир Зеленский призвал оккупационную армию соблюдать требования "зеленых" гуманитарных коридоров, ведь за ними следит весь мир. Также он подчеркнул, что каждый час промедления Запада по поводу не-закрытия неба для полетов над Украиной может стоить десятков, а то и сотен жизней мирных жителей.

Об этом глава государства заявил в своем утреннем обращении от 8 марта.

По словам президента, есть некоторые проблемы с логистикой и вообще созданием путей для доставки гуманитарной помощи. В частности, он подверг критике Международную организацию Красного Креста за запрет использовать их эмблему на наших машинах, занимающихся благотворительностью и волонтерством.

"Запрещает красный крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много. О том, что некоторые люди, очень влиятельные люди, решили поставить крест на украинцах, — утверждает Зеленский. — Но я этого не допущу. Мы этого не допустим. Наши друзья. Они рядом с нами. Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Этот геноцид".

Также в своем обращении Владимир Зеленский подчеркнул, что вся ответственность за каждое военное преступление, убитого или раненого украинца, лежит на российской федерации. И мировое сообщество во главе с Украиной вынудит врагов ответить.

"Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов повсюду, где можем. Везде. Но есть небо. Сотни российских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупантов. Сотни вертолётов. Да, мы их уничтожаем, — добавил политик. — Но у них еще достаточно машин. для убийства. Еще достаточно ракет для террора".

Таким образом, он снова попытался достучаться до западных коллег с призывом создать no-fly-zone над Украиной. Это нужно для дальнейшей и скорейшей победы над российскими оккупантами. Зеленский уверен, что если мир останется в стороне от украинских проблем, то скоро потеряет все, что имеет. И прежде всего жизнь своих людей.

Во время своей речи президент напомнил о ночном терроре авиаударами, с которыми столкнулись Сумы, а также абсолютная блокада Мариуполя.

Напомним, ранее мы писали, что предатель украинского государства Виктор Янукович внезапно появился в радиоэфире и призвал Зеленского урегулировать вопрос войны мирным путем. В сети ему уже посоветовали обратиться к кровавому диктатору Владимиру Путину, а не терроризировать нашу власть и государство.