Кацапстан должен исчезнуть с карты мира, — Лесь Подервянский

Писатель и художник Лесь Подервянский в блицинтервью "Телеграфу" рассказал, почему, по его мнению, украинцы уже победили в войне с россией, какой исторический вклад должна внести Украина и что общего между россиянами и микробами.

- Уже многие люди по всему миру – от политиков до военных говорят, что Украина уже победила в этой "военной операции" путина. Признают это уже и в эфирах российских пропагандистов. Как вы думаете, благодаря чему украинцам это удалось?

Фактически, кацапы уже проиграли, да. Это всем очевидно. Вопрос только в том, насколько это затянется и сколько жизней унесет.

Смысл этой войны заключался в том, чтобы истребить нас как нацию, как страну, как людей, но их разведка допустила совершенно дебильные просчеты. Это свидетельствует, что это делалось на абсолютно дебильном уровне. Еще изначально это была проигрышная идея.

– Как все это изменит Украину? Сейчас мы видим сильный украинский дух, украинцы объединяются, помогают друг другу.

По всей видимости, весь мир объединился против кацапстана. Главное, чтобы после победы мы не оставили этой мафиозной группировке никакого шанса остаться на карте. Кацапстан должен прекратить свое существование. Потому что наша сверхзадача это уже не просто победа, чтобы остался статус кво. Надо прекратить эту гангрену на географической карте, они не должны существовать. И когда эта страна перестанет существовать, мир заживет совсем иначе. Мир только улучшится, поверьте.

– Вы сами сказали о просчетах россии в этой войне, и об этом тоже говорят по всему миру. Почему это произошло? Они не учли такое безумное украинское сопротивление?

Много факторов. Кацапы очень переоценены в мире, их человеческие качества на уровне глистов или микробов. Они дебилы во всех ступенях — что военных, что аналитических, что культурных, давно уже не продуцируют никаких смыслов, поэтому они должны прекратить свое существование.

– Что вы хотите сказать украинцам сейчас?

Держимся. Я думаю, что это не продлится долго. Но, в конце концов, на нас возложена историческая миссия и мир должен быть очень благодарен нам за это.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман жестоко осудил российское военное вторжение Украиной, назвав эту войну самой позорной в истории россии.