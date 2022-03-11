Арестович детально прогнозировал масштабную войну с россией ещё в 2019 году: в сети нашли видео

Военный эксперт угадал даже вероятное время нападения российской федерации

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович был уверен, что Украине придется заплатить за свой европейский интеграционный выбор большой войной с россией. Все потому, что возвращения в СССР, которого так хочет кровавый диктатор владимир путин, не состоится.

Об этом он говорил еще в 2019 году для издания "Апостроф", однако украинцы особо ярко вспомнили об этом интервью сейчас.

Планы Путина на Украину

По словам Арестовича, главные задачи для путина — победа в необъявленной Западу "холодной войне", создание нового Советского Союза, а также крушение НАТО и, вероятней всего, Европейского Союза. России более выгодно вести диалог с отдельными странами, чем с их объединениями, предупреждал военный эксперт.

"У человека 150 млрд состояния, — говорил Арестович про путина. — Куда ему спешить? Я уже когда-то говорил, что операция рассчитана до 2032-2035 года. Они не делают быстро такие дела".

Предсказывал нынешний советник Ермака и вероятные даты наступления. По его мнению, наиболее сложным станет период после 2020-2021 года. Звучал в его речах и 2022 год. Также он добавил, что весьма критичными потом являются и 2024-2026, и 2028-2030 года. Вполне возможно, что Украине придется пережить не одну военную конфронтацию с рф.

Как именно видел войну

Арестович не приукрашивал, когда рассказывал о вероятности полноценной атаки россии на Украину. Большинство из его "предсказаний" происходят уже прямо сейчас.

"Воздушная атака. Наступление с четырех сторон. Осада Киева, попытка окружить войска на Донбассе, — перечислял эксперт. — Прорыв через Крымский перешеек, наступление с территории Беларуси, создание новых "республик", удары по объектам критической инфраструктуры, диверсанты…"

Отметим, что из регионов, которые наиболее могут интересовать кремль в плане создание новых террористических группировок по типу "Л-ДНР", Алексей Арестович называл Сумскую, Черниговскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую и Одесскую области. То есть, фактически, все те области, которые сейчас активно прессуются оккупационными войсками.

Развязка войны

По словам Арестовича, Украине наступит конец, если мы не станем членами НАТО.

"Мы не удержим нейтралитет. Люди почему-то думают, что это просто. Но нейтралитет стоит в десятки раз дороже, чем война", — подчеркнул он.

Впрочем, если еще десять лет назад на вероятность принятия Украины в ЕС или Альянс было сложно говорить, то сейчас с этим легче. Все потому, как сказал Арестович, что на Западе поняли — рф ведет войну не против Украины, Грузии или еще какой-то образной страны. Это война с Западом.

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Начало противостояния с россией Алексей Арестович "предсказывал" на период "до" вступления Украины в любой из союзов. Таким образом, по его мнению, путин может попытаться сделать нашу страну менее приглядной для Европы. Однако все намного проще.

"Наша цена за вступление в НАТО — это на 99,99% большая война с россией, — заявил тогда Арестович. — Если мы не вступим в НАТО, что в течении 10-12 лет нас поглотит рф".

Вариант со сменой власти в россии или изменение планов кремля может наступить в связи с огромным прессингом Запада, в том числе с помощью санкций.

Напомним, что ранее Алексей Арестович делал предположения о том, сколько еще продлятся активные боевые действия на территории Украины.

Также советник главы ОП заявлял, будто бы сотрудники ФСБ частично сливают Украине информацию касаемо дислокации кадыровцев.