Укр

Переговоры с диктатором: Шольц и Макрон снова позвонили путину

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Шольц и Макрон пытаются переупрямить кремлевскую гидру Новость обновлена 12 марта 2022, 13:59
Шольц и Макрон пытаются переупрямить кремлевскую гидру

Европа настаивает на необходимости переговоров касаемо ситуации в Украине

Уже в который раз за несколько последних дней российский кровавый диктатор владимир путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Главная тема — война россии против Украины.

Новость сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию французского телеканала BFM TV.

Политики обсуждали вопросы прекращения огня на территории Украины и, вероятней всего, попытки избежать общей гуманитарной катастрофы. Конкретики касаемо переговоров пока не сообщается, неизвестна и продолжительность общей беседы, которую вели высокопоставленные чиновники.

Кто именно стал инициатором звонка, не уточняется. При этом журналисты отмечают, что новые переговоры стали возможны после высказывания Макроном весьма пессимистических взглядов касаемо российско-украинской войны.

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между упомянутой троицей состоялся в четверг, 10 марта. Тогда европейские политики настаивали на прекращении военных действий российской армии в Украине, чтобы была возможность сесть за стол переговоров.

Вскоре после этого Макрон заявил, что до окончания войны не видит для Украины возможности вступить в Евросоюз.

Теги:
#Украина #Германия #Франция #Россия #Война #Владимир Путин #Олаф Шольц #Эмманюэль Макрон
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