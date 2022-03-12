Укр

Названо следующую цель путина после Украины

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Алексей Данилов Новость обновлена 12 марта 2022, 23:02
Алексей Данилов

Секретарь СНБО утверждает, что далее кровожадный диктатор позарится на страны Балтии и Польшу

Следующей страной, которую захочет захватить путин, если одержит победу в войне с Украиной, станет Литва, которая ранее передала Украине "убийц" российской авиации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в субботу вечером, 12 марта. Политик ссылается на данные украинской разведки.

По его словам, последуют страны Балтии и Польша. Данилов считает, что все будет зависеть от того, "каким способом будет вести себя НАТО".

"Сегодня поведение НАТО немного удивительно. Они считают, что их обойдет эта судьба. На наших плечах сегодня держится безопасность не только Европы, но и стран НАТО, которые находятся на европейском континенте", — сказал Данилов.

Ранее Алексей Данилов призвал Североатлантический Альянс предоставить Украине самолеты и системы противовоздушной обороны. Данилов уверен, что если украинские партнеры не помогут, ответственность за смерти мирных жителей будет лежать и на них.

Теги:
#Польша #Путин #Литва #Алексей Данилов
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