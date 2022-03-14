Это не борьба с Западом: украинцам объяснили, почему путин начал войну

Российский социолог назвал причину, почему путин напал на Украину

Последовательный критик президента рф, российский экономист и социолог Владислав Иноземцев, который ранее рассказал, как больно ударят по россиянам западные санкции, изложил свою версию, почему диктатор путин решил начать войну с Украиной, которая длится уже 19-й день.

Причину случившегося Иноземцев рассказал в интервью obozrevatel.

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По словам Иноземцева, все ошибаются насчет того, что путин якобы развязал войну из-за Запада.

"Мол, Украина – это ничто, это поле боя, у нас великая борьба за мировую гегемонию: Запад давит, мы сопротивляемся… Это не так. Проблема эта началась давно, и если бы речь шла только об этом, то у Путина бы не было с самого начала его правления вот этой постоянной ностальгии по СССР, постоянного плача по Украине – ему было бы плевать", — отметил эксперт.

Иноземцев привел в пример януковича, которого путин "протолкнул" в 2004 году. Однако этим он только разрушил российскую репутацию в Украине.

"И этот момент… Его там мордой об стол ударили, да? Он запомнил. Потом поднимал цену на газ, выторговывал Черноморский флот, затем снова засовывал Януковича и, наконец, засунул. Потом Януковича выгнали – это было еще большее оскорбление! Тогда пошли Крым и Донбасс, он решил расколоть Украину на несколько частей. Это не получилось – Путина снова ударили мордой об стол. Теперь он пришел в третий раз", — объясняет социолог.

По его словам, у путина маниакальное явление, не связанное ни с Западом, ни с Вашингтоном: он ненавидит Украину как субъект. Он считает, что в Украине живут "недолюди", что никакой украинской нации нет и не может быть.

"Украинская тема для него – это идея фикс", — отметил Иноземцев.

Тем временем украинские эксперты посчитали, что рф с начала войны в Украине нанесла украинской инфраструктуре ущерб более чем на 119 миллиардов долларов. Отметим, что сумма ущерба растет ежедневно с продолжением военных действий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения россии в Украину оккупанты атаковали Яворовский полигон во Львовской области. Как считают в Белом доме, бомбардировка полигона произошла из-за разочарований кровавого диктатора владимира путина ходом войны в Украине.