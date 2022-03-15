За сотрудничество с россией - до 15 лет: что за закон подписал Зеленский

Никаких исключений не будет

Сотрудничество с государством-агрессором россией, которая объявила войну, будет уголовно наказуемым для граждан Украины. Соответствующий документ был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским.

Информацию об этом передает "Украина 24", ссылаясь на первого вице-спикера Верховной Рады Украины Александра Корниенко.

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Сообщается, что максимальное наказание, которое может получить человек или организация, уличенная в партнерстве с россией, — это 15 лет лишения свободы.

Если осужденным за подобное преступление является физическое лицо, то все связанные с ним организации или партии разрешено тут же закрывать — во избежание распространения неправдивой и пропагандистской информации.

Коллаборационисты, которые будут переходить на сторону оккупационной армии, обязательно будут наказаны. Документ, подписанный главой государства, был поддержан народными депутатами еще третьего марта. Свои голоса "за" отдали 282 избранника.

При этом, напомним, с 9 марта в Украине действует закон, разрешающий гражданским лицам участвовать в обороне страны. Если для защиты украинской территории или собственной жизни украинцу придется применить оружие к оккупанту, никакой ответственности он не понесет.