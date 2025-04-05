Поразительно похожа на отца, и не только внешне: как выглядит единственная дочь Хита Леджера

Папарацци редко удается поймать в объектив Матильду Леджер

Австралийский и голливудский актер Хит Леджер, который прославился своими ролями в картинах "Горбатая гора" и "Темный рыцарь", умер в 2008 году в возрасте 28 лет. У него осталась дочь Матильда, которая родилась в отношениях киноактера с актрисой Мишель Уильямс.

"Телеграф" расскажет, как выглядит дочь легендарного Хита Леджера Матильда, которая ведет непубличный образ жизни.

Матильда — единственная дочь Хита Леджера

Актер Хит Леджер познакомился с актрисой Мишель Уильямс на съемках фильма "Горбатая гора" в начале 2000-х. Их роман продолжался около трех лет и в 2005 году на свет появилась дочь Матильда. Однако Хит Леджер так и не увидел, как выросла его наследница — он умер, когда девочке было чуть больше двух лет.

После смерти Хита Леджера Мишель Уильямс, оставшись с маленькой дочерью на руках, приняла решение увезти малышку от внимания прессы и папарацци. Актриса продала дом в Бруклине и уехала вместе с дочкой жить на ранчо в сельской местности, чтобы дать Матильде спокойное детство.

В октябре этого года Матильде Леджер исполнится уже 20 лет. Девушка выросла точной копией легендарного отца, что интересно, они похожи не только внешне. По словам Мишель Уильямс, дочь переняла у отца черты характера и тягу к каким-то увлечением, которые у него были.

Так, например, Матильда проявляет интерес к игре в шахматы, которой был увлечен ее отец-актер. Также дочь актера такая же любознательна, интересуется природой, любит животных. По словам дедушки Матильды, она напоминает ему сына.

"У нее огромное количество повадок Хита. Она тоже очень любознательная и излучает такую же энергию. Хит точно был таким. Так что это действительно потрясающе", — поделился Кит Леджер несколько лет назад.

Также сходство замечает и мама Матильды, она говорит, что в дочери она всегда чувствует рядом любимого мужчину Хита Леджера.

"Я мать самой нежной, энергичной, красивой девочки, точной копии своего отца. Все, за что я могу цепляться, — это его присутствие внутри нее, которое проявляется каждый день", — рассказывала Уильямс журналистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Лос-Анджелесе умер звездный американский актер. Зрители помнят его по роли Бэтмена.