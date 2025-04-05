Вражаюче схожа на батька, і не тільки зовні: як виглядає єдина донька Хіта Леджера

Папараці рідко вдається спіймати в об'єктив Матільду Леджер

Австралійський та голлівудський актор Хіт Леджер, який прославився своїми ролями у картинах "Горбата гора" та "Темний лицар", помер у 2008 році у віці 28 років. У нього залишилася дочка Матільда, яка народилася у стосунках кіноактора з актрисою Мішель Вільямс.

"Телеграф" розповість, як виглядає дочка легендарного Хіта Леджера Матільда, яка веде непублічне життя.

Матильда — єдина дочка Хіта Леджера

Актор Хіт Леджер познайомився з акторкою Мішель Вільямс на зйомках фільму "Горбата гора" на початку 2000-х. Їхній роман тривав близько трьох років і в 2005 році на світ з’явилася дочка Матильда. Однак Хіт Леджер так і не побачив, як виросла його спадкоємиця — він помер, коли дівчинці було трохи більше двох років.

Після смерті Хіта Леджера Мішель Вільямс, залишившись з маленькою дочкою на руках, вирішила забрати крихітку від уваги преси та папараці. Актриса продала будинок у Брукліні та поїхала разом із донькою жити на ранчо у сільській місцевості, щоб дати Матильді спокійне дитинство.

У жовтні цього року Матільді Леджер виповниться вже 20 років. Дівчина виросла точною копією легендарного батька, що цікаво, вони схожі не лише зовні. За словами Мішель Вільямс, дочка перейняла у батька риси характеру і потяг до деяких захоплень, які були в нього.

Так, наприклад, Матильда виявляє інтерес до гри в шахи, якою був захоплений її батько-актор. Також дочка актора така ж питлива, цікавиться природою, любить тварин. За словами дідуся Матильди, вона нагадує йому сина.

"У неї величезна кількість звичок Хіта. Вона теж дуже допитлива і випромінює таку ж енергію. Хіт точно таким був. Це насправді приголомшливо", — поділився Кіт Леджер кілька років тому.

Також подібність помічає і мама Матильди, вона каже, що у дочці завжди відчуває поряд коханого чоловіка Хіта Леджера.

"Я мати найніжнішої, найенергійнішої, найкрасивішої дівчинки, точної копії свого батька. Все, за що я можу чіплятися, — це його присутність усередині неї, яка виявляється щодня", — розповідала Вільямс журналістам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Лос-Анджелесі помер зірковий американський актор. Глядачі пам’ятають його за роллю Бетмена.