Кубічний монумент із загадковим китайським символом: як виглядає могила Хіта Леджера, який зіграв "Джокера"

Цього дня, 4 квітня, актору могло б виповнитись 46 років, але він помер молодим — у 28 років

Хіт Леджер — австралійський та голлівудський актор та кліпмейкер, який увійшов в історію кінематографу, як виконавець ролі Джокера у культовому фільмі "Темний лицар", який вийшов на екрани 2008 року. У той же 2008 році актор помер — за півроку до виходу на екрани "Темного лицаря".

Цього дня, 4 квітня, Хіт Леджер мав день народження, сьогодні йому могло б виповнитися 46 років. "Телеграф" розповість, як виглядає монумент, який встановили актору після смерті.

Хіт Леджер — що про нього відомо

Хіт Ендрю Леджер народився в Австралії у місті Перт 4 квітня 1979 року. Свою першу популярність він отримав ще у 1990-х роках на батьківщині в Австралії, отримавши кілька успішних ролей в кіно та ставши зіркою на телебаченні. А вже 1998 року актор переїхав до США з метою розвитку кінокар’єри.

За своє коротке життя, Хіт Леджер встиг заявити про себе як про талановитого актора. Він встиг зіграти у 19 голлівудських картинах, серед яких такі легендарні роботи, як "Горбата гора" та "Темний лицар".

Роль Енніса Дель Мара у мелодрамі "Горбата гора" принесла Хіту Леджеру номінацію на "Оскар", BAFTA, SAG та "Золотий глобус", як кращому акторові. У 2009 році Хіт Леджер став посмертним лауреатом вищезгаданих премій, серед яких і "Оскар".

Леджер помер 22 січня 2008 року. Він був виявлений мертвим у своїй квартирі в Манхеттені. Причиною смерті голлівудської зірки стала гостра інтоксикація, викликана спільною дією болезаспокійливих, снодійних та транквілізаторів. Поліція підозрювала самогубство, проте смерть Хіта Леджера після розслідування була кваліфікована як нещасний випадок.

Могила Хіта Леджера в Австралії

Після всіх заходів, пов’язаних із розслідуванням та встановленням причин смерті, тіло актора було відправлено на батьківщину – до Австралії. Вже 9 лютого 2008 року його кремували і поховали на батьківщині в Перті на цвинтарі Карракатта.

Відомо, що на церемонію прощання з Хітом Леджером прийшло близько півтисячі людей, серед яких були колишня дівчина актора Мішель Вільямс, а також актриса Кейт Бланшетт. На цвинтарі в Перті, де похований актор встановили невеликий кубічний монумент-пам’ятник, традиційний для цього регіону.

На лицьовій стороні цього куба висить золотиста табличка з ім'ям та датами, а також епітафія. А згори на монументі можна побачити загадковий китайський символ Інь-Янь.

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