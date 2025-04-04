Кубический монумент с загадочным китайским символом: как выглядит могила Хита Леджера, который сыграл "Джокера"

В этот день, 4 апреля, актеру могло бы исполниться 46 лет, но он умер молодым — в 28 лет

Хит Леджер — австралийский и голливудский актер и клипмейкер, который вошел в историю кинематографа, как исполнитель роли Джокера в культовом фильме "Темный рыцарь", который вышел на экраны в 2008 году. В то же 2008 году актер умер — за полгода до выхода на экраны "Темного рыцаря".

В этот день, 4 апреля, у Хита Леджера день рождения, сегодня ему могло бы исполниться 46 лет. "Телеграф" расскажет, как выглядит монумент, который установили актеру после смерти.

Хит Леджер — что о нем известно

Хит Эндрю Леджер родился в Австралии в городе Перт 4 апреля 1979 года. Свою первую популярность он получил еще в 1990-х годах на родине в Австралии, получив несколько успешных ролей и став звездой на телевидении. А в 1998 году актер переехал в США с целью развития кинокарьеры.

За свою короткую жизнь, Хит Леджер успел заявить о себе, как о талантливом актере. Он успел сыграть в 19 голливудских картинах, среди которых такие легендарные работы, как "Горбатая гора" и "Темный рыцарь".

Роль Энниса Дель Мара в мелодраме "Горбатая гора" принесла Хиту Леджеру номинацию на "Оскар" и BAFTA, SAG и "Золотой глобус", как лучшему актеру. В 2009 году Хит Леджер стал посмертным лауреатом вышеупомянутых премий, в числе которых и "Оскар".

Хит Леджер умер 22 января 2008 года. Он был обнаружен мертвым в своей квартире в Манхэттене. Причиной смерти голливудской звезды стала острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих, снотворного и и транквилизаторов. Полиция подозревала самоубийство, однако смерть Хита Леджера после расследования была квалифицирована, как несчастный случай.

Могила Хита Леджера в Австралии

После всех мероприятий, связанных с расследованием и установлением причин смерти, тело актера было отправлено на родину — в Австралию. Уже 9 февраля 2008 года он был кремирован и похоронен на родине в Перте на кладбище Карракатта.

Известно, что на церемонию прощания с Хитом Леджером пришли около полутысячи людей, среди которых были бывшая девушка актера Мишель Уильямс, а также актриса Кейт Бланшетт.

На кладбище в Перте, где похоронен актер установили небольшой кубический монумент-памятник, традиционный для этого региона. На лицевой стороне этого куба висит золотистая табличка с именем и датами, а также эпитафия. А сверху на монументе можно увидеть загадочный китайский символ Инь-Янь.

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